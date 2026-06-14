BYD Perluas Program Bantuan Tas dan Sepatu Anak Sekolah ke 45 Kota

Ringkasan Berita: BYD memperluas program bantuan tas dan sepatu untuk anak sekolah melalui program Small Steps for Tomorrow ke 45 kota di Indonesia.

Program ini telah menyalurkan 1.200 pasang sepatu dan tas sekolah kepada pelajar di 12 sekolah di Bekasi, Bogor, Depok, Serang, Semarang, Kediri, Bali dan Lampung.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT BYD Motor Indonesia memperluas program bantuan tas dan sepatu untuk anak sekolah melalui program Small Steps for Tomorrow ke 45 kota di Indonesia.

Program ini dijalankan bersama BenihBaik dan mengangkat tema "Every Vehicle Sold, One Step for a Better Future - Responding to School Needs" untuk membantu kebutuhan perlengkapan sekolah dan mendukung pendidikan anak-anak Indonesia.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan, keberlanjutan bagi perusahaan tidak hanya berkaitan dengan pengembangan teknologi, tetapi juga menciptakan manfaat sosial yang dapat dirasakan masyarakat.

"Bersamaan dengan momentum peluncuran BYD M6 DM, BYD mengambil langkah berikutnya untuk memperluas dampak positif melalui program Small Steps for Tomorrow. Setiap kendaraan BYD yang terjual turut menjadi bagian dari kontribusi kami dalam memperluas jangkauan program ini," tutur Eagle usai peluncuran BYD M6 DM di Plataran Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

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Program ini telah menyalurkan 1.200 pasang sepatu dan tas sekolah kepada pelajar di 12 sekolah di Bekasi, Bogor, Depok, Serang, Semarang, Kediri, Bali dan Lampung.

"Bersama mitra dan jaringan dealer BYD, kami akan memperluas jangkauan program ini hingga 45 kota di Indonesia agar dapat menjangkau lebih banyak sekolah dan siswa sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Eagle.

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Marketing Partnership Manager BenihBaikDodid Kusumadjati mengatakan, program ini dirancang berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak sekolah. Yakni dari semula 12 sekolah ke sekolah yang lebih banyak di 45 kota.