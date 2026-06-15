Pertemuan Kiai dan Pengasuh Ponpes Rekomendasikan Pendirian Satgas Anti Kekerasan di Pesantren

Ringkasan Berita: Pertemuan Multaqa Ru’asa al-Ma’ahid di Pondok Pesantren Al-Amin, Rejomulyo, Kota Kediri, Jawa Timur, merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Kekerasan di lingkungan pesantren

Pertemuan ini dihadiri para kiai dan pengasuh pondok pesantren dan diselenggarakan oleh Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia (MUI).

TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI - Pertemuan para kiai dan pengasuh pondok pesantren pada Multaqa Ru’asa al-Ma’ahid di Pondok Pesantren Al-Amin, Rejomulyo, Kota Kediri, Jawa Timur, merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Kekerasan di lingkungan pesantren, Kamis, 11 Juni 2026.

Rekomendasi tersebut menjadi salah satu hasil utama pertemuan para kiai, pengasuh, dan pimpinan pondok pesantren yang membahas penguatan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di pesantren.

Menurut Ketua Komisi Pesantren MUI yang juga Direktur Pesantren Kementerian Agama, Dr. KH. Basnang Said, pembentukan satgas merupakan bentuk keberpihakan MUI terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pesantren, khususnya terkait perlindungan santri.

“Rekomendasi yang pertama adalah kita akan membentuk Satuan Tugas Anti Kekerasan di pondok pesantren. Nanti akan diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia dengan melibatkan kementerian, lembaga, serta ormas-ormas yang ada di MUI,” ujar Basnang dikutip Senin (15/6/2026).

Multaqa Ru’asa al-Ma’ahid yang diselenggarakan Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merekomendasikan adanya penguatan dukungan negara terhadap pesantren.

Basnang mengatakan, para peserta menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah, termasuk dalam aspek pendanaan bagi lembaga pendidikan pesantren.

Rekomendasi Untuk Anda

Multaqa Ru’asa al-Ma’ahid juga menghasilkan rekomendasi terkait penguatan edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren.

Diantaranya, melalui pengembangan kurikulum pendidikan yang memberikan pemahaman kepada santri mengenai perlindungan diri dan keberanian untuk menolak segala bentuk perilaku yang mengarah pada kekerasan atau pelecehan.

Baca juga: Ketua Majelis Masyayikh Tegaskan Pendanaan Pesantren Kewajiban Negara

Ketua Panitia Multaqa Ru'asa' al-Ma'ahid, Gus Faried, mengatakan berbagai pemberitaan negatif tentang pesantren kerap mendominasi ruang publik dan media sosial.

Padahal, dari sisi statistik kasus yang terjadi di pesantren hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

"Berdasarkan data tahun 2025, terdapat sekitar 1.117 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren dari total 91.813 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Namun yang sering menjadi sorotan publik justru kasus-kasus yang terjadi di pesantren," ujar Gus Faried.

Dia menambahkan, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pesantren membuat setiap kasus yang muncul mendapat perhatian besar. Karena itu, pengelola pesantren perlu lebih aktif menyampaikan berbagai praktik baik, prestasi, dan kontribusinya kepada masyarakat.

"Jika kita tidak aktif menyampaikan informasi positif tentang pesantren, maka kepercayaan masyarakat bisa tergerus. Padahal pesantren adalah tempat yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia," katanya.

Baca juga: Pesantren Capai 42 Ribu, Kemenag: Jumlah Santri Nasional Tak Alami Penurunan Signifikan

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kyai Anwar Iskandar mengatakan, implementasi Undang-Undang Pesantren harus terus dikawal agar keberpihakan negara terhadap pesantren semakin nyata.

Menurutnya, pesantren tidak seharusnya diposisikan sekadar sebagai lembaga penerima bantuan, melainkan sebagai mitra strategis negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.