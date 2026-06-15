Tata Cara Pilih Sekolah SPMB Jakarta 2026 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB

Ringkasan Berita: Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pemilihan sekolah SPMB 2026 untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, PAUD, dan SLB melalui laman spmb.jakarta.go.id.

Calon Murid Baru wajib memastikan akun telah diverifikasi dan diaktivasi sebelum memilih sekolah secara online.

Jalur yang tersedia meliputi domisili, prestasi, afirmasi, mutasi, serta jalur lainnya sesuai jenjang pendidikan.

Pendaftaran dan pemilihan sekolah berlangsung mulai 15 Juni 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hari ini membuka pemilihan sekolah dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) semua jenjang.

Peserta perlu memastikan bahwa pengajuan akun telah diverifikasi dan telah melakukan aktivasi akun, baru kemudian dapat melakukan pemilihan sekolah online.

Jalur masuk yang dibuka di antaranya jalur domisili, prestasi, afirmasi, mutasi, dan sub jalur.

Pendaftaran dilakukan melalui website resmi spmb.jakarta.go.id untuk jenjang SD, SMP, SMP, SMA, dan SMK Swasta.

Mengutip website resmi Disdik DKI Jakarta, berikut informasi selengkapnya.

Tata Cara Pemilihan Sekolah SPMB Jakarta 2026

Sebelum memilih sekolah, pastikan proses pendaftaran atau pengajuan akun sudah diverifikasi dan diaktivasi. Jika belum diverifikasi, CMB dapat datang langsung ke sekolah yang dipilih sebagai lokasi verifikasi dengan membaca tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta pada saat pengajuan akun secara online. Akses laman SPMB DKI Jakarta di spmb.jakarta.go.id Masuk ke akun SPMB sesuai jenjang yang dituju Masukkan "Username/Nomor Peserta" dan "Password/Kata Sandi" Pilih jalur pendaftaran SPMB, yaitu jalur Domisili, Prestasi, Afirmasi, Mutasi, atau jalur lain yang tersedia Pilih sekolah tujuan sesuai ketentuan jumlah pilihan yang berlaku pada jalur pendaftaran. Periksa kembali pilihan sekolah. Jika sudah benar, klik simpan dan cetak bukti pemilihan sekolah Simpan bukti pemilihan sekolah sebagai bukti dan arsip pribadi. Peserta dapat memantau hasil seleksi melalui laman SPMB DKI Jakarta sesuai jadwal yang ditetapkan. Peserta yang diterima di sekolah pilihan, wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan Peserta yang tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

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Jadwal Pendaftaran SPMB Jakarta 2026

Jenjang SD

Jalur Afirmasi Prioritas Disabilitas: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB - 18 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Jalur Domisili: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB - 18 Juni 2026 pukul 14.00 WIB. Jalur Mutasi: 15 Juni 2020 pukul 08.00 WIB - 30 Juni 2025 pukul 23.59 WIB.

Jenjang SMP

Jalur Afirmasi Prioritas Disabilitas: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB - 18 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Jalur Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB - 18 juni 2026 pukul 14.00 WIB. Jalur Mutasi: 15 Juni 2020 pukul 08.00 WIB - 30 Juni 2026 pukul 23.59 WIB.

Jenjang SMA

Jalur Afirmasi Prioritas Disabilitas: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB - 18 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Jalur Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB - 18 Juni 2026 pukul 14.00 WIB. Jalur Mutasi: 16 Juni 2026 pukul 08.00 WIB - 30 Juni 2026 pukul 23.59 WIB.

Jenjang SMK

Jalur Afirmasi Prioritas Disabilitas: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB - 16 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Jalur Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB - 18 Jun 2026 pukul 14.00 WIB. Jalur Mutasi: 15 Juni 2026 pukui: 08.00 WIB - 30 Juni 2026 pukul 23.59 WIB.

SPMB Bersama Jenjang SMP, SMA dan SMK Swasta

Tahap Pertama: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB - 18 Juni 2026 pukul 14.00 WIB.

Jenjang PAUD

Tahap Pertama: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB - 18 Juni 2026 pukul 14.00 WIB di spmbpaud.jakarta.go.id.

Jenjang SLB

Tahap Pertama: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB - 19 Juni 2026 pukul 12.00 WIB di disdik.jakarta.go.id/smplslb.

*) Pada Selasa, 16 Juni 2026 tidak tersedia layanan pendaftaran dan pemilihan sekolah pada sistem SPMB. Calon peserta didik baru dan orang tua/wali dapat kembali mengakses layanan sesuai jadwal yang ditetapkan.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)