Dibuka Mulai Hari Ini, Simak Tahapan Seleksi SPMB Jawa Tengah 2026 untuk Jenjang SMA dan SMK

TRIBUNNEWS.COM – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Tengah 2026 untuk jenjang SMA dan SMK telah resmi dibuka pada hari ini, Senin (15/6/2026).

SPMB Jateng 2026 dilaksanakan secara online melalui laman resmi yang disediakan pemerintah provinsi.

Calon murid baru wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Seluruh proses mulai dari pengajuan akun hingga daftar ulang dilakukan secara terintegrasi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penerimaan peserta didik baru.

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Jalur Seleksi SPMB Jateng

Domisili

Afirmasi

Prestasi

Mutasi

Setiap jalur memiliki kuota dan persyaratan tersendiri yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tahapan Seleksi SPMB Jawa Tengah 2026

1. Pengajuan Akun

Tahap pertama yang harus dilakukan calon peserta didik adalah membuat akun pendaftaran secara online.

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Pada tahap ini, peserta mengisi data diri dan mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan sesuai jalur pendaftaran yang dipilih.

2. Verifikasi Berkas dan Aktivasi Akun

Setelah melakukan pengajuan akun, peserta wajib mengikuti proses verifikasi dokumen.

Panitia akan memeriksa kesesuaian data dan dokumen yang telah diunggah. Jika dinyatakan valid, akun peserta akan diaktifkan sehingga dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah

Peserta yang telah memiliki akun aktif dapat memilih sekolah tujuan sesuai jalur seleksi yang tersedia.

Pada tahap ini, calon murid dapat memilih SMA, SMK, atau SLB Negeri sesuai ketentuan dan kuota yang berlaku pada masing-masing jalur.

4. Proses Seleksi