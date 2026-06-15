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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 131 Edisi Revisi: Ayo, Menyelidiki

Simak berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 131 bab 6: Ayo, Menyelidiki

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Editor: Febri Prasetyo
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 131 Edisi Revisi: Ayo, Menyelidiki
/SURYA/HABIBUR ROHMAN
SEMANGAT SEKOLAH - Setelah beberapa pekan pembelajaran diistirahatkan pada liburan Lebaran Idul Fitri 2026, siswa kembali masuk dan mengikuti kegiatan sekolah di SDN Jemur Wonosari I-417 Surabaya, Senin (30/03/2026). Simak berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 131 bab 6: Ayo, Menyelidiki. (SURYA/HABIBUR ROHMAN) 
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TRIBUNNEWS.COM – Buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 131 bab 6.

Salah satu materi yang dibahas pada buku pelajaran buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 131, karangan Kusumawardhani Ardilla dkk. terbitan Kemdikbud Ristek tahun 2025 yakni Energi di Sekitar Kita

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu terjadi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi.

Energi ada di sekitar kita dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak.

Tanpa energi, lampu tidak dapat menyala, kipas angin tidak dapat berputar, dan manusia tidak dapat bergerak atau belajar dengan baik.

Pada latihan soal kali ini, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait aktivitas yang ada dalam halaman tersebut.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka halaman 131 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

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Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 131 : Ayo, Menyelidiki

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Halaman 131

Mari kita mencari tahu dari mana asal berbagai kekuatan/energi. Menurutmu, apakah setiap bentuk energi berasal dari sumber yang berbeda?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melakukan penyelidikan dengan membuat mainan mobil dari alat dan bahan di sekitar kita. Guru akan membagimu dalam kelompok dan memberikan langkah penyelidikan.

Namun sebelumnya, siapkan terlebih dahulu tabel Amati– Pikirkan–Ingin Tahu di buku tugasmu, ya. Lalu, jawab pertanyaan berikut.

1. Apa yang kamu amati saat mainan mobil bergerak?

2. Apa yang kamu pikirkan tentang sumber energi yang dipakai?

3. Apa yang masih ingin kamu ketahui setelah percobaan ini?

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Tags:
kunci jawaban
IPAS Kelas 3
Kurikulum Merdeka
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