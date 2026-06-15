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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 132 Edisi Revisi: Sumber Energi di Sekitar Kita

Berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 132 bab 6: Sumber Energi di Sekitar Kita

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Editor: Febri Prasetyo
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 132 Edisi Revisi: Sumber Energi di Sekitar Kita
/SURYA/HABIBUR ROHMAN
SEMANGAT SEKOLAH - Setelah beberapa pekan pembelajaran diistirahatkan pada liburan Lebaran Idul Fitri 2026, siswa kembali masuk dan mengikuti kegiatan sekolah di SDN Jemur Wonosari I-417 Surabaya, Senin (30/03/2026). Berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 132 bab 6: Sumber Energi di Sekitar Kita. (SURYA/HABIBUR ROHMAN) 
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TRIBUNNEWS.COM – Buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 132 bab 6.

Salah satu materi yang dibahas pada buku pelajaran buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 132, karangan Kusumawardhani Ardilla, dkk. terbitan Kemdikbud Ristek tahun 2025 yakni Energi di Sekitar Kita

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu terjadi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi.

Energi ada di sekitar kita dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak.

Tanpa energi, lampu tidak dapat menyala, kipas angin tidak dapat berputar, dan manusia tidak dapat bergerak atau belajar dengan baik.

Pada latihan soal kali ini, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait aktivitas yang ada dalam halaman tersebut.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka halaman 132 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

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Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 132 : Sumber Energi di Sekitar Kita

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Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Halaman 132

Ayo, Membaca

Kita sudah mengamati dan menyelidiki berbagai sumber energi di sekitar kita. Sekarang, mari kita membaca untuk mengenal lebih jelas apa saja sumber energi itu. Bagaimana manusia memanfaatkannya?

Bacalah bacaan berikut, lalu tuliskan dalam buku tugasmu jawaban dari pertanyaan ini.
 Menurutmu, apa saja yang dapat dilakukan dengan segala sumber energi di sekitar kita?

Jawaban :

Menurut saya, segala sumber energi di sekitar kita sangat berguna untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari. Energi dapat digunakan untuk membuat benda bergerak, menghasilkan cahaya, panas, bunyi, dan listrik. Tanpa energi, manusia akan kesulitan melakukan banyak kegiatan.

Contohnya, energi matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian, mengeringkan hasil panen, dan membantu tumbuhan membuat makanan sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Cahaya matahari juga dapat diubah menjadi listrik menggunakan panel surya.

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Tags:
kunci jawaban
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