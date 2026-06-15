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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 241 Activity 15 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi

Berikut ini Tribunnews.com sajikan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 SMA/MA halaman 241 activity 15 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi

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Editor: Suci BangunDS
zoom-in Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 241 Activity 15 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi
Puspen Kemendagri
SOAL BAHASA INGGRIS - Siswa SMA Negeri 2 Meureudu, Pidie Jaya, tetap semangat belajar di kelas darurat. Berikut ini Tribunnews.com sajikan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 11 SMA/MA halaman 241 activity 15 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi 
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TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban Bahasa inggris Kelas 11 SMA/MA halaman 241 activity 15 Kurikulum Merdeka edisi revisi.

Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka edisi revisi ini ditulis oleh Rida Afrilyasanti dan Anik Muslikah Indriastuti, serta diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024.

Tugas kali ini, siswa diminta membedah sebuah artikel tentang mengurangi gula

Jawaban yang disajikan dalam artikel ini merupakan contoh dan siswa bisa menjawab dengan pendapatnya sendiri.

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Kunci Jawaban Bahasa Inggris kelas 11 SMA/MA halaman 241 activity 15:

Jawaban:

- Paragraf 1: Thesis

- Paragraf 2-4: Arguments

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- Paragraf 5: Recommendation

Berbeda dengan analytical exposition yang berhenti di kesimpulan, hortatory exposition berakhir dengan rekomendasi di akhir yang mengajak pembaca untuk bertindak setelah membaca artikel.

Dalam artikel tersebut, ada simple present tense, action verbs, dan internal conjucntion.

Berikut penjabarannya:

1. Simpel present tense

- Sugar has become our first health enemy.

- The American Heart Association recommends that no more than 100-150 of our daily calories come from sugar.

- Eating less sugar lowers cardiovascular disease and risk of heart attack.

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Tags:
Kurikulum Merdeka
Meaningful
Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11
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Rida Afrilyasanti
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