Kalender Pendidikan Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027 untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB

Ringkasan Berita: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah merilis Kalender Pendidikan TA 2026/2027.

Berdasarkan Kalender Pendidikan Jawa Tengah tahun ajaran 2026/2027, hari pertama masuk sekolah dimulai pada Senin, 13 Juli 2026.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru yang berlangsung selama 5 hari yaitu tanggal 13, 14, 15, 16 sampai 17 Juli 2025.

TRIBUNNEWS.COM - Kalender Pendidikan Jawa Tengah Tahun Ajaran (TA) 2026/2027 untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB baik semester 1 maupun semester 2, lengkap dengan link download.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah merilis Kalender Pendidikan TA 2026/2027.

Isi Kalender Pendidikan (Kaldik) Jawa Tengah TA 2026/2027 adalah pengaturan waktu kegiatan belajar mengajar selama satu tahun ajaran atau dua semester yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran, hingga jadwal libur sekolah.

Dalam Kalender Pendidikan Jawa Tengah TA 2026/2027 berlaku untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB diketahui waktu belajar selama 5 atau 6 hari dan kapan hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru.

Berdasarkan Kalender Pendidikan Jawa Tengah tahun ajaran 2026/2027, hari pertama masuk sekolah dimulai pada Senin, 13 Juli 2026.

Hari pertama kegiatan pembelajaran diisi dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru yang berlangsung selama 5 hari yaitu tanggal 13, 14, 15, 16 sampai 17 Juli 2025.

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Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya total 36 minggu efektif.

Penilaian Sumatif Akhir Semester 1 (SAS) Gasal/Ganjil dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November sampai dengan minggu ke-1 bulan Desember 2026.

Kemudian Penilaian Sumatif Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Mei sampai dengan minggu ke-1 bulan Juni 2027.

Lalu jadwal pembagian buku Laporan Hasil Belajar murid atau Rapor pada semester Ganjil dilaksanakan pada Jumat, 18 Desember 2026 bagi sekolah yang menyelenggarakan sekolah 5 hari dan pada Sabtu, 19 Desember 2026 bagi yang 6 hari.

Libur sekolah semester 1 murid di Jawa Tengah TA 2026/2027 dijadwalkan mulai 21 Desember 2026 sampai dengan tanggal 1 Januari 2027.

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Sementara jadwal pembagian rapor semester genap TA 2026/2027 dijadwalkan pada Jumat 18 Juni 2027 bagi sekolah yang menyelenggarakan sekolah 5 hari dan pada Sabtu, 19 Juni 2027 bagi yang 6 hari.

Selanjutnya diikuti masa berakhirnya Tahun Ajaran 2026/2027 dengan libur sekolah semester genap dimulai tanggal 21 Juni 2027 sampai 10 Juli 2027.

Dalam kalender pendidikan tersebut juga diatur mengenai jadwal Tes Kemampuan Akademik (TKA) serta tes lainnya.

Kalender Pendidikan Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027

Selengkapnya, berikut daftar tanggal penting pada Kalender Pendidikan Jawa Tengah tahun ajaran 2026/2027 untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB baik semester 1 maupun semester 2.

Kalender Pendidikan Jawa Tengah tahun ajaran 2026/2027 untuk SD/SDLB/MI/MILB

13 Juli 2026: Hari Pertama Masuk Sekolah

13-17 Juli 2026: Kegiatan MPLS

17 Agustus 2026: Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI

5 September 2026: Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H)

1 Oktober 2026: Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila

28 Oktober 2026: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda

10 November 2026: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan

18 Desember 2026: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah

19 Desember 2026: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah

21 Desember 2026-1 Januari 2027: Libur Akhir Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah

21 Desember 2026-2 Januari 2027: Libur Akhir Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah

24 Desember 2026: Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal

25 Desember 2026: Libur Umum (Hari Raya Natal)

1 Januari 2027: Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2027)

5 Januari 2027: Libur Umum (Isro' Mi'raj 1448 H)

6 Februari 2027: Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2578).

10 Februari 2027: Libur perkiraan awal Puasa Ramadhan 1448 H

8 Maret 2027: Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1949)

9 Maret 2027: Libur Umum (Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1448 H)

10-11 Maret 2027: Libur Umum (Hari Raya Idul Fitri 1448 H)

12-13 Maret 2027: Libur Umum (Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1448 H)

26 Maret 2027: Libur Umum (Wafat Yesus Kristus - Hari Paskah)

19-29 April 2027: Tes Kemampuan Akademik (TΚΑ)

21 April 2027: Mengikuti Upacara Hari Kartini

1 Mei 2027: Libur Umum (Hari Buruh Internasional)

2 Mei 2027: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional

6 Mei 2027: Libur Umum (Hari Kenaikan Yesus Kristus)

17 Mei 2027: Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1448 H)

20 Mei 2027: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

20 Mei 2027: Libur Umum (Hari Raya Waisak 2571 BE)

1 Juni 2027: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

1 Juni 2027: Libur Umum (Peringatan Hari Lahir Pancasila)

6 Juni 2027: Libur Umum (Tahun Baru Islam 1449 H)

7 Juni 2027: Perkiraan Pengumuman Kelulusan

18 Juni 2027: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah

19 Juni 2027: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah

21 Juni - 10 Juli 2027: Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2026/2027 TIPRAI PRA

12 Juli 2027: Permulaan Tahun Ajaran 2027/2028

Kalender Pendidikan Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027 untuk SMP/SMPLB/MTs

13 Juli 2026: Hari Pertama Masuk Sekolah

13-17 Juli 2026: Kegiatan MPLS

17 Agustus 2026: Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI

5 September 2026: Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H)

1 Oktober 2026: Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila

28 Oktober 2026: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda

10 November 2026: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan

18 Desember 2026: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah

19 Desember 2026: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah

21 Desember 2026-1 Januari 2027: Libur Akhir Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah

21 Desember 2026-2 Januari 2027: Libur Akhir Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah

24 Desember 2026: Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal

25 Desember 2026: Libur Umum (Hari Raya Natal)

1 Januari 2027: Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2027)

5 Januari 2027: Libur Umum (Isro' Mi'raj 1448 H)

6 Februari 2027: Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2578).

10 Februari 2027: Libur perkiraan awal Puasa Ramadhan 1448 H

8 Maret 2027: Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1949)

9 Maret 2027: Libur Umum (Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1448 H)

10-11 Maret 2027: Libur Umum (Hari Raya Idul Fitri 1448 H)

12-13 Maret 2027: Libur Umum (Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1448 H)

26 Maret 2027: Libur Umum (Wafat Yesus Kristus - Hari Paskah)

5-15 April 2027: Tes Kemampuan Akademik (TΚΑ)

21 April 2027: Mengikuti Upacara Hari Kartini

1 Mei 2027: Libur Umum (Hari Buruh Internasional)

2 Mei 2027: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional

6 Mei 2027: Libur Umum (Hari Kenaikan Yesus Kristus)

17 Mei 2027: Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1448 H)

20 Mei 2027: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

20 Mei 2027: Libur Umum (Hari Raya Waisak 2571 BE)

1 Juni 2027: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

1 Juni 2027: Libur Umum (Peringatan Hari Lahir Pancasila)

6 Juni 2027: Libur Umum (Tahun Baru Islam 1449 H)

7 Juni 2027: Perkiraan Pengumuman Kelulusan

18 Juni 2027: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah

19 Juni 2027: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah

21 Juni - 10 Juli 2027: Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2026/2027 TIPRAI PRA

12 Juli 2027: Permulaan Tahun Ajaran 2027/2028

Kalender Pendidikan Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027 untuk SMA/SMALB/MA/SMK

13 Juli 2026: Hari Pertama Masuk Sekolah

13-17 Juli 2026: Kegiatan MPLS

17 Agustus 2026: Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI

5 September 2026: Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H)

1 Oktober 2026: Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila

26 Oktober 2026 - 5 November 2026: Tes Kemampuan Akademik (TKA)

28 Oktober 2026: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda

10 November 2026: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan

18 Desember 2026: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah

19 Desember 2026: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah

21 Desember 2026-1 Januari 2027: Libur Akhir Semester Gasal untuk 5 (lima) hari sekolah

21 Desember 2026-2 Januari 2027: Libur Akhir Semester Gasal untuk 6 (enam) hari sekolah

24 Desember 2026: Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal

25 Desember 2026: Libur Umum (Hari Raya Natal)

1 Januari 2027: Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2027)

5 Januari 2027: Libur Umum (Isro' Mi'raj 1448 H)

6 Februari 2027: Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2578).

10 Februari 2027: Libur perkiraan awal Puasa Ramadhan 1448 H

8 Maret 2027: Libur Umum (Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1949)

9 Maret 2027: Libur Umum (Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1448 H)

10-11 Maret 2027: Libur Umum (Hari Raya Idul Fitri 1448 H)

12-13 Maret 2027: Libur Umum (Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1448 H)

26 Maret 2027: Libur Umum (Wafat Yesus Kristus - Hari Paskah)

21 April 2027: Mengikuti Upacara Hari Kartini

1 Mei 2027: Libur Umum (Hari Buruh Internasional)

2 Mei 2027: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional

6 Mei 2027: Libur Umum (Hari Kenaikan Yesus Kristus)

17 Mei 2027: Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1448 H)

20 Mei 2027: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

20 Mei 2027: Libur Umum (Hari Raya Waisak 2571 BE)

1 Juni 2027: Mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

1 Juni 2027: Libur Umum (Peringatan Hari Lahir Pancasila)

6 Juni 2027: Libur Umum (Tahun Baru Islam 1449 H)

7 Juni 2027: Perkiraan Pengumuman Kelulusan

18 Juni 2027: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah

19 Juni 2027: Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah

21 Juni - 10 Juli 2027: Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Ajaran 2026/2027 TIPRAI PRA

12 Juli 2027: Permulaan Tahun Ajaran 2027/2028

Link Download Kalender Pendidikan Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027: KLIK

(Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)