Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 4 Kurikulum Merdeka: Lembar Aktivitas 2 Kehidupan Masa Lalu

TRIBUNNEWS.COM – Pada buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa kelas 7 SMP halaman 4 membahas materi bab Lembar Aktivitas 2.

Materi IPS kelas 7 kali ini, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang kehidupan masa lalu.

Buku pelajaran IPS Kelas 7 Kurikulum Merdeka merupakan karangan M. Nursa’ban, dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021.

Berikut Tribunnews sajikan kunci jawaban buku IPS kelas 7 halaman 4 Lembar Aktivitas 2.

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Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 4 Kurikulum Merdeka

Lembar Aktivitas 2

Coba kalian bertanya kepada kakek, nenek, orang tua, atau kakak kalian mengenai bagaimana cerita hidup yang paling menyenangkan semua hidupnya yang masih diingat? Tuliskan hasilnya di bawah ini! Jelaskan kehidupan masa lalu dari kenangan orang yang kalian wawancarai mengenai kisah hidupnya, mengapa hal tersebut menjadi kisah yang menyenangkan? Coba refleksikan kenangan masa lalu dari orang yang kalian tanyakan, serta tuliskan juga benda apa saja yang menjadi bukti dari kenangan tersebut!

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Kunci Jawaban

Hasil Wawancara

Saya mewawancarai nenek saya tentang pengalaman hidup yang paling menyenangkan yang masih beliau ingat hingga sekarang.

Nenek bercerita bahwa kenangan paling menyenangkan adalah saat beliau masih bersekolah di desa. Setiap hari nenek berjalan kaki bersama teman-temannya menuju sekolah yang jaraknya cukup jauh. Meskipun fasilitas sekolah sederhana dan belum secanggih sekarang, nenek merasa sangat bahagia karena memiliki banyak teman dan sering bermain bersama setelah pulang sekolah.

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Menurut nenek, masa itu menjadi sangat menyenangkan karena kehidupan terasa sederhana, penuh kebersamaan, dan tidak banyak masalah yang harus dipikirkan. Selain itu, hubungan antarwarga di desa sangat akrab sehingga semua orang saling membantu dan menjaga satu sama lain.

Refleksi Kenangan Masa Lalu

Dari cerita nenek, saya belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari barang-barang mewah atau teknologi canggih. Kebersamaan dengan keluarga, teman, dan lingkungan yang harmonis dapat menciptakan kenangan yang indah dan berharga.

Bukti Kenangan Tersebut

Beberapa benda yang menjadi bukti dari kenangan masa lalu nenek antara lain:

Foto-foto lama saat masih bersekolah.

Ijazah sekolah yang masih disimpan hingga sekarang.

Album foto keluarga.

Surat-surat lama dari teman sekolah.

Peralatan sekolah sederhana yang masih tersimpan sebagai kenang-kenangan.

Benda-benda tersebut membantu nenek mengingat kembali masa-masa bahagia yang pernah dialaminya.

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Disclaimer:

Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, sebaiknya siswa sudah mengerjakan sendiri soal-soal tersebut.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)