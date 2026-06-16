Dua Uskup dan 4 Pastor Utus 186 Siswa SMA Van Lith Setelah Menuntaskan Magang OPP di Tujuh Kota

Ringkasan Berita: Uskup Surabaya Mgr Agustinus Tri Budi Utomo, dan Uskup Malang Mgr Dr Henricus Pidyarto Gunawan OCarm serta empat romo, terpisah, memberi berkat perutusan kepada 186 siswa SMA PL Van Lith Berasrama, Muntilan, Magelang. Para pelajar itu telah menuntaskan kegiatan live-in atau magang orientasi panggilan profesi (OPP) selama sepekan di 7 kota di Pulau Jawa, sejak 7-13 Juni. Mereka live-in atau menginap di rumah, dan ikut bekerja ke kantor narasumber yang profesinya sesuai cita-cita para pelajar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Enam imam Gereja Katolik, terdiri atas dua uskup dan empat orang pastor memberi berkat peneguhan sekaligus perutusan kepada 186 siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith Berasrama, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Para pelajar itu telah menuntaskan kegiatan live-in atau magang orientasi panggilan profesi (OPP) selama sepekan di berbagai kota di Pulau Jawa.

Para imam Katolik itu adalah Uskup Surabaya, Mgr (baca: monsinyur) Agustinus Tri Budi Utomo, dan Uskup Malang Mgr Dr Henricus Pidyarto Gunawan OCarm. Kemudian Sekretaris Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Frans Kristi Adi Prasetyo Pr, Romo Petrus Prihatin Pr, Romo Bastian CM, dan Romo Bernardus Jumiyana Pr.

Pelajar kelas XI SMA Van Lith telah menuntaskan program orientasi panggilan profesi (OPP) selama seminggu, 7-13 Juni 2026. Siswa Angkatan ke-34 SMA Van Lith mengikuti kegiatan OPP 2026 yang diselenggarakan di 7 kota besar di Pulau Jawa. Di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menampung 43 siswa, ⁠Bandung Raya 23 orang, ⁠Semarang Raya (29), ⁠Yogyakarta (27), ⁠Surakarta (19), ⁠Surabaya (25) dan ⁠Malang (20).

Sebagai penutupan pelaksanaan OPP, dilaksanakan misa perutusan di berbagai tempat. Misa perutusan adalah ibadah khusus dalam Gereja Katolik untuk memohon berkat Tuhan serta meneguhkan iman seseorang atau kelompok sebelum mereka memulai tugas pelayanan, karya, atau perjalanan baru.

Romo Didik, sapaan untuk Mgr Agustinus Tri Budi Utomo, juga menjabat sebagai Ketua Komisi Komunikasi Sosial (Komsos) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk masa bakti 2025–2028, menerima puluhan siswa Angkatan 34 SMA Van Lith bersama guru/pendamping dan alumni di Surabaya, Jumat (12/6/2026). Dalam kesempatan itu, Romo Didik menyampaikan pesan-pesan refleksi dan rekoleksinya.

REFLEKSI DAN REKOLEKSI - Uskup Surabaya Mgr Agustinus Tri Budi Utomo (mengenakan jubah) foto bersama pelajar SMA Pangudi Luhur Van Lith Berasrama Muntilan, Magelang di Surabaya, Jumat (12/6/2026). Para pelajar tengah mengikuti orientasi panggilan profesi, yakni perpaduan program live-in dan magang. (Tribunnews.com)

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Ia bercerita masa mudanya. Ketika masih duduk di bangku SMA, pernah mengklaim dirinya agnostik. Agnostisisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa keberadaan Tuhan, entitas ilahi, atau hal-hal supranatural adalah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui oleh akal manusia. Mgr. Didik berbalik pada Tuhan, melalui pengalaman pribadi diselamatkan Tuhan saat nyaris meninggal ketika mendaki gunung. Ia kemudian menyadari penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya dan menemukan makna panggilannya.

Menurutnya, panggilan profesinya sebagai imam berawal dari hal sederhana. Masuk seminari bukan karena sudah memahami profesi imamat, tetapi karena ajakan seorang teman. Itu dilakukan sebagai ekspresi syukur karena diselamatkan Tuhan ketika SMA tadi. “Tuhan bekerja melalui hal-hal sederhana,” kata Mgr. Didik.

Jabatan bukan ambisi, bagi Mgr Didik, yang ditahbiskan sebagai uskup oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Piero Pioppo pada 22 Januari 2025. Menjadi uskup tidak pernah menjadi cita-cita. Panggilan diterima sebagai kehendak dan perutusan Tuhan, bukan sebagai pencarian jabatan. Sebelum menerima tugas sebagai uskup, dia berdoa di hadapan Sakramen Mahakudus sampai siap menjalani perutusan Tuhan.

Terdapat tiga tingkatan motivasi bekerja. Pertama, semata-mata untuk mendapat penghasilan. Kedua, mencari penghasilan dan bekerja dengan sukacita (passion). Dan ketiga, mencari penghasilan, juga menjadi saksi yang memancarkan sukacita sehingga orang lain menemukan Tuhan.

Menghadapi 25 pelajar SMA Van Lith yang mengenakan jaket almamater merah, Mgr. Didik menasihati, “agar mereka terus meningkatkan skill dan kompetensi. Manfaatkan media komunikasi. Bangun jaringan dan relasi. Serta jagalah integritas. Orang harus bekerja dengan sukacita agar memikat, lalu dia dipanggil menjadi pukat bagi manusia."

Berkat Mgr Henricus

Di tempat lain, Uskup Malang Mgr Henricus Pidyarto Gunawan OCarm., memberi perutusan sebagai bekal untuk melanjutkan proses pendewasaan diri dan discernment (penegasan rohani) panggilan bagi 20 pelajar SMA Van Lith.

Bertempat di Gereja Katedral Ijen Malang, Jawa Timur, Mgr.Henricus memberikan berkat perutusannya. Saat itu, dilaksanakan misa penutupan yang dipersembahkan Romo Petrus Prihatin, Pr bersama Romo Bastian CM. Dalam homilinya, peserta diajak untuk mensyukuri setiap pengalaman yang telah dilalui, berani mendengarkan panggilan Tuhan dalam hidup, serta mewujudkannya melalui pelayanan dan kesetiaan dalam tugas sehari-hari.

BERKAT PERUTUSAN - Uskup Malang Mgr Henricus Pidyarto Gunawan OCarm (tengah, belakang) berfoto bersama usai memberi perutusan sebagai bekal untuk melanjutkan proses pendewasaan diri dan discernment (penegasan rohani) panggilan bagi 20 pelajar SMA Van Lith. Acara berlangsung di Gereja Katedral Ijen Malang, Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026). (Tribunnews.com)

Kemudian, Mgr Henricus berdoa dan memberi berkat dengan menempelkan tangan pada kepala masing-masing siswa. Satu per satu siswa maju. Mgr Henricus berdiri di anak tangga altar, dan memberkati setiap anak.

Rangkaian kegiatan penutupan OPP di Gedung Widya Bhakti, Sabtu (13/6/2026) berlangsung sejak pukul 07.30 – 13.30 WIB. Rangkaian penutupan OPP Angkatan 34 SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan Wilayah Malang yang diikuti oleh 20 siswa peserta OPP, panitia, narasumber, orang tua asuh, dan paguyuban alumni Van Lith (Pavali).