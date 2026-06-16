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Penerimaan Siswa Baru

Perbedaan SPMB Bersama dan PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026, Termasuk Cakupan Biaya

Simak perbedaan SPMB Bersama dan PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026, termasuk cakupan biaya bagi murid baru.

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Penulis: Nurkhasanah
zoom-in Perbedaan SPMB Bersama dan PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026, Termasuk Cakupan Biaya
TribunJabar.id
PENERIMAAN MURID BARU - Petugas Dinas Pendidikan Kota Bandung saat membuka pelayanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kepada para orang tua siswa di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026). Simak perbedaan SPMB Bersama dan PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026, termasuk cakupan biaya bagi murid baru. 
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Ringkasan Berita:
  • SPMB Bersama merupakan program yang membuka kesempatan bagi anak-anak Jakarta untuk bersekolah di sekolah swasta secara gratis tanpa dipungut biaya.
  • PMB Sekolah Swasta Gratis adalah program yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersekolah di sekolah swasta tanpa membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang pangkal, dan iuran rutin tertentu. 
  • Pada SPMB Bersama, pembiayaan pendidikan hanya diberikan kepada murid yang diterima melalui kuota tertentu pada masing-masing sekolah. 

TRIBUNNEWS.COM - Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Bersama dan Penerimaan Murid Baru (PMB) Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta tahun ajaran 2026/2027 telah dibuka. 

SPMB Bersama merupakan program yang membuka kesempatan bagi anak-anak Jakarta untuk bersekolah di sekolah swasta secara gratis tanpa dipungut biaya.

SPMB Bersama dibuka untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK Swasta di DKI Jakarta.

Tak jauh berbeda dengan SPMB Bersama, PMB Sekolah Swasta Gratis adalah program resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersekolah di sekolah swasta tanpa membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang pangkal, dan iuran rutin tertentu. 

Program ini diterapkan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). 

Lantas, apa perbedaan di antara keduanya?

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Simak rinciannya di bawah ini. 

Baca juga: Daftar 103 Sekolah Swasta Gratis Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB di Jakarta

Perbedaan SPMB Bersama dan Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026

1. Kriteria Peserta 

SPMB Bersama merupakan mekanisme penerimaan murid baru pada SMP, SMA, dan SMK Swasta yang diperuntukkan bagi calon murid dari kelompok afirmasi sebagai berikut: 

  • penerima KJP Plus yang masih aktif;
  • anak dari Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil;
  • anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta;
  • penerima Program Indonesia Pintar (PIP);
  • calon murid baru terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Sementara itu, PMB Sekolah Swasta Gratis merupakan mekanisme penerimaan murid baru pada Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan yang terbuka bagi calon murid sesuai ketentuan yang berlaku pada sekolah penerima program.

2. Mekanisme Pendaftaran

Pendaftaran SPMB Bersama dilaksanakan secara dari melalui laman resmi https://spmb.jakarta.go.id

Sedangkan pendaftaran PMB Sekolah Swasta Gratis dilakukan secara luring dengan mendatani langsung Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan yang dituju. 

3. Cakupan Jenjang dan Satuan Pendidikan

SPMB Bersama diselenggarakan di 398 sekolah swasta dengan rincian berikut:

  • SMP: 137 satuan pendidikan
  • SMA: 117 satuan pendidikan
  • SMK: 144 satuan pendidikan

Sedangkan pada tahun 2026, PMB Sekolah Swasta Gratis diselenggarakan di 103 satuan pendidikan swasta dengan detail:

  • SD: 2 satuan pendidikan
  • SMP: 41 satuan pendidikan
  • SMA: 14 satuan pendidikan
  • SMK: 29 satuan pendidikan
  • SLB: 17 satuan pendidikan

4. Cakupan Kuota Pembiayaan 

Pada SPMB Bersama, pembiayaan pendidikan hanya diberikan kepada murid yang diterima melalui kuota tertentu pada masing-masing sekolah. 

PMB Sekolah Swasta Gratis memberikan pendanaan pendidikan kepada satuan pendidikan penerima program secara menyeluruh, sehingga seluruh murid yang bersekolah pada satuan pendidikan swasta tersebut memperolah manfaat pembiayaan pendidikan tanpa dipungut biaya pendidikan. 

5. Ketentuan Murid

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Tags:
Penerimaan Siswa Baru
Perbedaan SPMB Bersama dan PMB Sekolah Swasta Grat
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SPMB Jakarta 2026
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