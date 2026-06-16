Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 5 Kurikulum Merdeka: Lembar Aktivitas 3 Cita-Cita
Soal dan Kunci Jawaban IPS kelas 7 SMP halaman 5, siswa diminta untuk menjawab soal Lembar Aktivitas 3 tentang cita-cita.
Penulis:
Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor:
Febri Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM – Buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa kelas 7 SMP halaman 5 membahas materi bab Lembar Aktivitas 3.
Pada materi IPS kelas 7 kali ini siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang cita-cita.
Buku pelajaran IPS Kelas 7 Kurikulum Merdeka merupakan karangan M. Nursa’ban dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021.
Berikut Tribunnews sajikan kunci jawaban buku IPS kelas 7 halaman 5 Lembar Aktivitas 3.
Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 27 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Simpulkan
Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 5 Kurikulum Merdeka
Lembar Aktivitas 3
1. Buatlah jurnal harian selama satu minggu. Tuliskan seperti tabel berikut di buku tugas kalian dua peristiwa unik yang dialami dan dianggap penting untuk menggapai cita-cita!
2. Selanjutnya refleksikan langkah-langkah kalian untuk menggapai cita-cita tersebut.
a. Apa yang menjadi cita-cita kalian?
b. Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud?
c. Apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut?
d. Bagaimana memenuhi persyaratan tersebut?
3. Presentasikan hasilnya di depan kelas secara berpasangan.
Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 135 Edisi Revisi: Sumber Energi
Kunci Jawaban
1. Jurnal Harian Selama Satu Minggu
Cita-cita: Menjadi Guru
- Senin: Belajar lebih giat untuk persiapan ulangan - Membaca buku tentang pendidikan.
- Selasa: Membantu teman memahami pelajaran - Bertanya kepada guru tentang cara menjadi guru yang baik.
- Rabu: Mendapat nilai baik pada tugas sekolah - Mengikuti kegiatan diskusi kelompok.
- Kamis: Melatih kemampuan berbicara di depan kelas - Membantu adik belajar di rumah.
- Jumat: Mengunjungi perpustakaan untuk mencari bahan bacaan - Menyelesaikan tugas tepat waktu.
- Sabtu: Mengikuti kegiatan belajar tambahan - Menonton video edukasi tentang profesi guru.
- Minggu: Membuat jadwal belajar untuk minggu berikutnya - Berdiskusi dengan orang tua tentang cita-cita.
2. Refleksi Langkah-Langkah Menggapai Cita-Cita
a. Apa yang menjadi cita-cita kalian?
Cita-cita saya adalah menjadi guru.
b. Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud?
Cita-cita tersebut dapat terwujud setelah saya menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi dan memperoleh kompetensi sebagai seorang guru.
c. Apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut?
- Rajin belajar.
- Memiliki nilai akademik yang baik.
- Menyukai dunia pendidikan.
- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
- Menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang diperlukan.