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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 5 Kurikulum Merdeka: Lembar Aktivitas 3 Cita-Cita

Soal dan Kunci Jawaban IPS kelas 7 SMP halaman 5, siswa diminta untuk menjawab soal Lembar Aktivitas 3 tentang cita-cita.

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Editor: Febri Prasetyo
zoom-in Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 5 Kurikulum Merdeka: Lembar Aktivitas 3 Cita-Cita
TRIBUN JABAR/ GANI KURNIAWAN
SISWA SMP - Siswa mengerjakan soal lewat komputer di SMP Alfa Centauri, Jalan Palasari, Kota Bandung, Senin (9/5/2016). Materi IPS kelas 7 SMP halaman 5 Kurikulum Merdeka, simak kunci jawabannya berikut ini. 
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TRIBUNNEWS.COM – Buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa kelas 7 SMP halaman 5 membahas materi bab Lembar Aktivitas 3.

Pada materi IPS kelas 7 kali ini siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang cita-cita.

Buku pelajaran IPS Kelas 7 Kurikulum Merdeka merupakan karangan M. Nursa’ban dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021.

Berikut Tribunnews sajikan kunci jawaban buku IPS kelas 7 halaman 5 Lembar Aktivitas 3.

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Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 5 Kurikulum Merdeka

Lembar Aktivitas 3

1. Buatlah jurnal harian selama satu minggu. Tuliskan seperti tabel berikut di buku tugas kalian dua peristiwa unik yang dialami dan dianggap penting untuk menggapai cita-cita!

2. Selanjutnya refleksikan langkah-langkah kalian untuk menggapai cita-cita tersebut.
a. Apa yang menjadi cita-cita kalian?
b. Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud?
c. Apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut?
d. Bagaimana memenuhi persyaratan tersebut?

3. Presentasikan hasilnya di depan kelas secara berpasangan.

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Kunci Jawaban

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1. Jurnal Harian Selama Satu Minggu

Cita-cita: Menjadi Guru

  • Senin: Belajar lebih giat untuk persiapan ulangan - Membaca buku tentang pendidikan.
  • Selasa: Membantu teman memahami pelajaran - Bertanya kepada guru tentang cara menjadi guru yang baik.
  • Rabu: Mendapat nilai baik pada tugas sekolah - Mengikuti kegiatan diskusi kelompok.
  • Kamis: Melatih kemampuan berbicara di depan kelas - Membantu adik belajar di rumah.
  • Jumat: Mengunjungi perpustakaan untuk mencari bahan bacaan - Menyelesaikan tugas tepat waktu.
  • Sabtu: Mengikuti kegiatan belajar tambahan - Menonton video edukasi tentang profesi guru.
  • Minggu: Membuat jadwal belajar untuk minggu berikutnya - Berdiskusi dengan orang tua tentang cita-cita.

2. Refleksi Langkah-Langkah Menggapai Cita-Cita

a. Apa yang menjadi cita-cita kalian?

Cita-cita saya adalah menjadi guru.

b. Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud?

Cita-cita tersebut dapat terwujud setelah saya menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi dan memperoleh kompetensi sebagai seorang guru.

c. Apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut?

  • Rajin belajar.
  • Memiliki nilai akademik yang baik.
  • Menyukai dunia pendidikan.
  • Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
  • Menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang diperlukan.
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