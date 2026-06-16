Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 5 Kurikulum Merdeka: Lembar Aktivitas 3 Cita-Cita

TRIBUNNEWS.COM – Buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa kelas 7 SMP halaman 5 membahas materi bab Lembar Aktivitas 3.

Pada materi IPS kelas 7 kali ini siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang cita-cita.

Buku pelajaran IPS Kelas 7 Kurikulum Merdeka merupakan karangan M. Nursa’ban dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021.

Berikut Tribunnews sajikan kunci jawaban buku IPS kelas 7 halaman 5 Lembar Aktivitas 3.

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Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 5 Kurikulum Merdeka

Lembar Aktivitas 3

1. Buatlah jurnal harian selama satu minggu. Tuliskan seperti tabel berikut di buku tugas kalian dua peristiwa unik yang dialami dan dianggap penting untuk menggapai cita-cita!

2. Selanjutnya refleksikan langkah-langkah kalian untuk menggapai cita-cita tersebut.

a. Apa yang menjadi cita-cita kalian?

b. Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud?

c. Apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut?

d. Bagaimana memenuhi persyaratan tersebut?

3. Presentasikan hasilnya di depan kelas secara berpasangan.

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Kunci Jawaban

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1. Jurnal Harian Selama Satu Minggu

Cita-cita: Menjadi Guru

Senin: Belajar lebih giat untuk persiapan ulangan - Membaca buku tentang pendidikan.

Selasa: Membantu teman memahami pelajaran - Bertanya kepada guru tentang cara menjadi guru yang baik.

Rabu: Mendapat nilai baik pada tugas sekolah - Mengikuti kegiatan diskusi kelompok.

Kamis: Melatih kemampuan berbicara di depan kelas - Membantu adik belajar di rumah.

Jumat: Mengunjungi perpustakaan untuk mencari bahan bacaan - Menyelesaikan tugas tepat waktu.

Sabtu: Mengikuti kegiatan belajar tambahan - Menonton video edukasi tentang profesi guru.

Minggu: Membuat jadwal belajar untuk minggu berikutnya - Berdiskusi dengan orang tua tentang cita-cita.

2. Refleksi Langkah-Langkah Menggapai Cita-Cita

a. Apa yang menjadi cita-cita kalian?

Cita-cita saya adalah menjadi guru.

b. Kapan cita-cita tersebut dapat terwujud?

Cita-cita tersebut dapat terwujud setelah saya menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi dan memperoleh kompetensi sebagai seorang guru.

c. Apa saja syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut?