Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Citaloka Fest
  • Bisnis
  • superskor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Update Jadwal & Skor
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 02:00 WIB
Belgium
Belgia
1 - 1
Egypt
Mesir
Grup H - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 05:00 WIB
Saudi Arabia
Arab Saudi
1 - 1
Uruguay
Uruguay
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 08:00 WIB
Iran
Iran
2 - 2
New Zealand
Selandia Baru
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga
Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 257: My Dream Charity Shop

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 257 tentang Embrace Yourself. Siswa diminta membaca teks sebelum mengisi jawaban.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Febri Prasetyo
zoom-in Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 257: My Dream Charity Shop
TribunJogja/HASAN SAKRI
AKSI AYO MEMBACA - Sejumlah siswa SMPN 2 Kota Yogyakarta melakukan aksi membaca berssama di kawasan Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, Rabu (26/4/2017). Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 257 Kurikulum Merdeka. 
Memuat video…

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka halaman 257 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 257 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Ika Lestari Damayanti, Iyen Nurlaelawati dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 4, yaitu Upcycling Used Materials.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 189, 190, 191 Uji Kompetensi Pilihan Ganda

Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 257

Write a description of your dream charity shop. Follow the steps (a - d).

a. Planning and brainstorming.  Complete the following mind map.

  • My dream charity shop How I name it:
Rekomendasi Untuk Anda

The answer:

The Second Chapter Bookshop & Café

Because every donated item has a past story, and every purchase helps start a new chapter for someone in need.

  • Where and with whom I run it

The answer:

Where: A cozy, sunlit corner building in a vibrant, community-focused neighborhood, featuring big display windows and a small outdoor seating area.

With whom: A mix of passionate local volunteers, retired seniors looking to stay connected, and students gaining work experience, all managed by myself and a couple of close, eco-conscious friends.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 237: Worksheet 4.13

  • What I accept

The answer:

Gently used books, vinyl records, and board games.

Sesuai Minatmu
Atribut Demo Mahasiswa di Jakarta: Pakai Topeng Bahlil, Poster Wajah Prabowo Dicoret Pilox Merah
Nasional
Atribut Demo Mahasiswa di Jakarta: Pakai Topeng Bahlil, Poster Wajah Prabowo Dicoret Pilox Merah
Hasil Belgia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Skor 1-1, Mo Salah Ngambek Gegara Tak Diumpan
Super Skor
Hasil Belgia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Skor 1-1, Mo Salah Ngambek Gegara Tak Diumpan
Diskusi Menteri Nusron, Wamen Sudaryono dan Budiman Sudjatmiko di UGM Berakhir Ricuh 
Nasional
Diskusi Menteri Nusron, Wamen Sudaryono dan Budiman Sudjatmiko di UGM Berakhir Ricuh 
Halaman 1/2
12
Tags:
kunci jawaban
Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9
Kurikulum Merdeka
Evergreen
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
BREAKING NEWS: Gempa M 6,7 Guncang Palu dan Sekitarnya Jelang Siang, Warga Panik Berhamburan
BREAKING NEWS: Gempa M 6,7 Guncang Palu dan Sekitarnya Jelang Siang, Warga Panik Berhamburan
Berita Populer
Berita Terkini
Atas