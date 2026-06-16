Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 257: My Dream Charity Shop

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka halaman 257 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 257 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Ika Lestari Damayanti, Iyen Nurlaelawati dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 4, yaitu Upcycling Used Materials.

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Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 257

Write a description of your dream charity shop. Follow the steps (a - d).

a. Planning and brainstorming. Complete the following mind map.

My dream charity shop How I name it:

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The answer:

The Second Chapter Bookshop & Café

Because every donated item has a past story, and every purchase helps start a new chapter for someone in need.

Where and with whom I run it

The answer:

Where: A cozy, sunlit corner building in a vibrant, community-focused neighborhood, featuring big display windows and a small outdoor seating area.

With whom: A mix of passionate local volunteers, retired seniors looking to stay connected, and students gaining work experience, all managed by myself and a couple of close, eco-conscious friends.

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What I accept

The answer:

Gently used books, vinyl records, and board games.