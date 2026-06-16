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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 136 Edisi Revisi: Ayo, Menyelidiki

Simak berikut merupakan kunci jawaban buku IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 136 bab 6: Ayo, Menyelidiki

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zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 136 Edisi Revisi: Ayo, Menyelidiki
/SURYA/HABIBUR ROHMAN
SEMANGAT SEKOLAH - Setelah beberapa pekan pembelajaran diistirahatkan pada liburan Lebaran Idul Fitri 2026, siswa kembali masuk dan mengikuti kegiatan sekolah di SDN Jemur Wonosari I-417 Surabaya, Senin (30/03/2026). Simak berikut merupakan kunci jawaban buku IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 136 bab 6: Ayo, Menyelidiki. (SURYA/HABIBUR ROHMAN) 
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TRIBUNNEWS.COM – Buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 136 bab 6.

Salah satu materi yang dibahas pada buku pelajaran buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 136, karangan Kusumawardhani Ardilla, dkk. terbitan Kemdikbud Ristek tahun 2025 yakni Energi di Sekitar Kita

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu terjadi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi.

Energi ada di sekitar kita dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak.

Tanpa energi, lampu tidak dapat menyala, kipas angin tidak dapat berputar, dan manusia tidak dapat bergerak atau belajar dengan baik.

Pada latihan soal kali ini, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait aktivitas yang ada dalam halaman tersebut.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka halaman 136 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

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Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 136 : Ayo, Menyelidiki

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Halaman 136

Sekarang, coba pikirkan, aktivitas apa saja yang tidak dapat berjalan atau terhambat saat sumber energi tidak tersedia? Catat apa saja yang kamu temukan, lalu diskusikan beberapa pertanyaan berikut.

Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 11 Halaman 232 Kurikulum Merdeka: Jaga Kehormatan, Ikhlas, Malu, dan Zuhud

1. Mengapa aktivitas itu bisa terhenti?

2. Sumber energi apa yang seharusnya ada?

3. Apa yang dapat terjadi jika energi benar-benar tidak tersedia dalam hidup kita?

Jawaban :

1.Beberapa aktivitas yang dapat terhambat saat sumber energi tidak tersedia misalnya menyalakan lampu, memasak, menggunakan kendaraan, menonton televisi, mengisi daya ponsel, belajar dengan komputer, dan menyalakan kipas angin atau AC. Selain itu, kegiatan di pabrik, rumah sakit, hingga sekolah juga bisa terganggu jika energi tidak tersedia.

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Tags:
Kurikulum Merdeka
Kunci Jawaban IPAS
kunci jawaban
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