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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 137 Edisi Revisi: Kegiatan Masyarakat di Sekitar

Berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 137 bab 6: Kegiatan Masyarakat di Sekitar

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Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 137 Edisi Revisi: Kegiatan Masyarakat di Sekitar
/SURYA/HABIBUR ROHMAN
PENDIDIKAN SR - Suasana pendidikan dan penyaluran minat serta bakat di Sekolah Rakyat (SR) Surabaya yang berada di area kompleks Kampus II Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Lidah Wetan Surabaya, Kamis (15/1/2026). Berikut merupakan kunci jawaban buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 137 bab 6: Kegiatan Masyarakat di Sekitar. 
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TRIBUNNEWS.COM – Buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 137 bab 6.

Salah satu materi yang dibahas pada buku pelajaran buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 137, karangan Kusumawardhani Ardilla, dkk. terbitan Kemdikbud Ristek tahun 2025, yakni Energi di Sekitar Kita.

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu terjadi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi.

Energi ada di sekitar kita dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak.

Tanpa energi, lampu tidak dapat menyala, kipas angin tidak dapat berputar, dan manusia tidak dapat bergerak atau belajar dengan baik.

Pada latihan soal kali ini, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait aktivitas yang ada dalam halaman tersebut.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka halaman 137 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

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Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 137 : Kegiatan Masyarakat di Sekitarmu.

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Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Halaman 137

Perhatikan bagaimana mereka bekerja dan catat sumber energi yang digunakan. Kamu dapat mulai mengamati dari hal sederhana. Misalnya, cara memasak di rumah, cara mengairi sawah, atau kegiatan adat di kampungmu. Ingat, di Bab 2 kamu sudah belajar bahwa cara hidup masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, coba bandingkan hal-hal berikut.

1. Apakah kegiatan yang kamu amati masih sama seperti zaman dahulu atau sudah berbeda?

2. Sumber energi apa yang digunakan dahulu dan apa yang digunakan sekarang?

3. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika sumber energi itu tidak ada? Catat hasil pengamatanmu di buku tugas. Kamu boleh menambahkan gambar atau cerita singkat untuk menjelaskan hasil pengamatanmu.

Jawaban :

1. Kegiatan yang saya amati sudah banyak berbeda dibandingkan zaman dahulu. Contohnya pada kegiatan memasak di rumah. Dahulu masyarakat biasanya memasak menggunakan kayu bakar dan tungku tradisional. Proses memasak membutuhkan waktu lebih lama karena harus mencari kayu terlebih dahulu dan menjaga api tetap menyala.

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