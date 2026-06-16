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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 29 Soal Esai Uji Capaian Pembelajaran Bab 1 Kurikulum Merdeka

Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 1 Uji Capaian Pembelajaran halaman 29.

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Editor: Suci BangunDS
zoom-in Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 29 Soal Esai Uji Capaian Pembelajaran Bab 1 Kurikulum Merdeka
Tribunnews.com/HERUDIN
SISWA SD - Siswa kelas 1 saat hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran 2023/2024 di SDN 07 Cipinang Muara, Jakarta Timur, Rabu (12/7/2023). Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 1 Uji Capaian Pembelajaran halaman 29 yang dapat dijadikan referensi belajar di rumah. 
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TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka pada Bab 1 tentang Belajar Al-Qur'an dan Hadis, buku karangan Nazirwan dan Kholili Abdullah, terbitan Kemendikbud tahun 2022.

Pada bab ini, siswa mempelajari Surat Ad-Duha, mulai dari bacaan, kandungan, hingga nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, siswa juga diajak memahami hadis tentang pentingnya saling memberi, membantu sesama, dan mempererat persaudaraan.

Melalui materi ini, peserta didik diharapkan mampu menumbuhkan sikap peduli, bersyukur, serta gemar berbagi kepada orang lain.

Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 1 Uji Capaian Pembelajaran halaman 29 yang dapat dijadikan referensi belajar di rumah.

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman  29

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 128 Kurikulum Merdeka, Section 5: Worksheet 3.20

  • Uji Capaian Pembelajaran

B. Kerjakan tugas-tugas di bawah ini!

1. Tulislah ayat surah Aḍ-Ḍuḥā yang terdapat hukum bacaan tafkhīm!

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Kunci Jawaban:

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى

(Wa wajadaka dhallan fahada)

Pada ayat tersebut terdapat huruf ض (dhad) yang dibaca tafkhim (tebal).

 
2. Tulislah janji Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. yang tercantum dalam surah Aḍ-Ḍuḥā!

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 131 Kurikulum Merdeka, Section 2: Worksheet 3.22

Kunci Jawaban:

Janji Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. terdapat pada ayat 4 dan 5:

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰىۗ ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰىۗ ۝٥

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