SPMB Jatim 2026 Tahap 2 Dibuka Hari Ini, Khusus Jalur Afirmasi, Mutasi, Prestasi Lomba

Ringkasan Berita: SPMB Jatim 2026 Tahap 2 untuk jalur Afirmasi, Mutasi Orang Tua/Wali, dan Prestasi Hasil Lomba jenjang SMA/SMK dibuka pada 17–18 Juni 2026 hingga pukul 21.00 WIB melalui laman spmb.jatimprov.go.id.

Calon murid wajib login menggunakan NISN, tanggal penerbitan KK/SKD atau SKPD, serta PIN, lalu mengunggah dokumen sesuai jalur yang dipilih.

Hasil seleksi akan diumumkan pada 22 Juni 2026 pukul 09.00 WIB dan daftar ulang pada 22–23 Juni 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2026 jenjang SMA/SMK/Sederajat untuk Tahap 2 dibuka mulai hari ini, Rabu, 17 Juni 2026 hingga besok, Kamis, 18 Juni 2026 pukul 21.00 WIB.

SPMB Jatim Tahap 2 dibuka untuk jalur Afirmasi, Mutasi Orang Tua/Wali, dan Prestasi Hasil Lomba.

Calon murid yang memenuhi persyaratan pada ketiga jalur tersebut dapat segera melakukan pendaftaran secara daring melalui laman resmi SPMB Jatim.

Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan dan diunggah sesuai ketentuan agar proses pendaftaran berjalan lancar.

Hasil seleksi SPMB Jatim Tahap 2 akan diumumkan melalui website spmb.jatimprov.go.id pada Senin, 22 Juni 2026.

Mengutip laman resmi SPMB Jatim, berikut informasi selengkapnya mengenai SPMB Jatim Tahap 2.

Tata Cara Pendaftaran Jalur Afirmasi (SMA/SMK)

Masuk ke laman spmb.jatimprov.go.id menggunakan NISN, tanggal penerbitan KK/SKD, dan PIN yang telah diperoleh. Bagi pendaftar SMA, pilih 1 (satu) sekolah tujuan yang berada di dalam rayon atau di luar rayon yang berbatasan. Bagi pendaftar SMK, pilih 1 (satu) konsentrasi keahlian pada sekolah tujuan yang berada di dalam maupun di luar rayon. Calon murid dari keluarga kurang mampu wajib mengunggah bukti keikutsertaan dalam program bantuan pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau program bantuan sosial lainnya dari pemerintah pusat maupun daerah. Khusus calon murid dari keluarga buruh yang tergolong ekonomi tidak mampu, selain mengunggah dokumen pada poin sebelumnya, juga wajib melampirkan surat keterangan atau kartu keanggotaan asosiasi buruh milik orang tua/wali. Calon murid penyandang disabilitas wajib mengunggah surat keterangan dari dokter spesialis atau lembaga psikologi terakreditasi A yang diterbitkan paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran SPMB Tahap I, dan/atau kartu penyandang disabilitas, serta hasil identifikasi dan asesmen dari kepala sekolah SMP/MTs asal. Setelah seluruh proses pendaftaran selesai, unduh bukti pendaftaran sebagai arsip dan bukti keikutsertaan dalam SPMB.

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Tata Cara Pendaftaran Jalur Mutasi Orang tua/wali (SMA/SMK)

Akses laman spmb.jatimprov.go.id dan masuk menggunakan NISN, tanggal penerbitan KK/SKPD, serta PIN. Calon murid yang mendaftar melalui jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali wajib mengunggah Surat Keputusan (SK) mutasi dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat orang tua/wali bekerja, serta mengunggah SKPD atau surat keterangan sejenis yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa untuk orang tua/wali dan calon murid. Calon murid yang mendaftar melalui jalur Anak Guru atau Tenaga Kependidikan selain pendidik wajib mengunggah surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan yang diterbitkan oleh Kepala SMA/SMK tempat bertugas sesuai ketentuan Juknis SPMB. Pendaftar SMA memilih 1 (satu) sekolah tujuan yang berada di dalam rayon atau di luar rayon yang berbatasan. Pendaftar SMK memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian pada sekolah tujuan, baik di dalam maupun di luar rayon. Setelah seluruh tahapan selesai, unduh bukti pendaftaran sebagai tanda bahwa proses pendaftaran telah berhasil dilakukan.

Tata Cara Pendaftaran Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA/SMK)

Masuk ke laman spmb.jatimprov.go.id menggunakan NISN, tanggal penerbitan KK/SKD, dan PIN yang telah dimiliki. Bagi pendaftar SMA, pilih 1 (satu) sekolah tujuan yang berada dalam rayon, di luar rayon tetapi masih dalam satu kabupaten/kota, atau di kabupaten/kota yang berbatasan. Bagi pendaftar SMK, pilih 1 (satu) konsentrasi keahlian pada sekolah tujuan yang berada di dalam maupun di luar rayon. Lengkapi data prestasi atau penghargaan yang dimiliki, kemudian unggah dokumen pendukung sebagai bukti. Setelah proses selesai, unduh dan simpan bukti pendaftaran sebagai arsip.

Dokumen Jalur Prestasi Hasil Lomba

Foto copy rapor semester 1 sampai semester 5 dengan menunjukkan aslinya

Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs (LINK).

Jadwal SPMB TAHAP 2

Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi Hasil Lomba SMA/SMK.

Pendaftaran: 17 - 18 Juni 2026, pukul 00.01 - 21.00 WIB (online) Penutupan: 18 Juni 2026, pukul 21.00 WIB (online) Verifikasi dan validasi oleh SMA/SMK: 18 - 20 Juni 2026, hingga pukul 16.00 WIB (Online/Offline) Pengumuman: 22 Juni 2026, pukul 09.00 WIB (online) Cetak Bukti Penerimaan oleh Calon Murid Baru: 22 Juni 2026, pukul 09.00 - 23.59 WIB (online) Daftar Ulang di SMA Negeri Tujuan: 22 - 23 Juni 2026, pukul 09.00 - 16.00 WIB (SMA/SMK Negeri yang dituju).

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(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)