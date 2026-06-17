Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 138 Edisi Revisi: Ragam Bentuk dan Sumber Energi

TRIBUNNEWS.COM – Buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 138 bab 6.

Salah satu materi yang dibahas pada buku pelajaran buku pelajaran IPAS kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka (Edisi Revisi) halaman 138, karangan Kusumawardhani Ardilla, dkk. terbitan Kemdikbud Ristek tahun 2025 yakni Energi di Sekitar Kita

Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat sesuatu terjadi. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi.

Energi ada di sekitar kita dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Ada energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak.

Tanpa energi, lampu tidak dapat menyala, kipas angin tidak dapat berputar, dan manusia tidak dapat bergerak atau belajar dengan baik.

Pada latihan soal kali ini, siswa diminta menjawab pertanyaan terkait aktivitas yang ada dalam halaman tersebut.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka halaman 138 siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

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Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 138 : Ragam Bentuk dan Sumber Energi

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD/MI Kurikulum Merdeka Halaman 138

Ayo, Menyimpulkan

Hore, sampai juga di penghujung Bab 6! Kita sudah belajar tentang berbagai bentuk dan sumber energi di sekitar kita. Agar lebih mudah mengingatnya, mari buat peta pikiran di buku tugasmu.

Kamu dapat menggunakan contoh di bawah ini atau bebas berkreasi sesuai keinginanmu, ya. Pastikan peta pikiranmu dapat menunjukkan ragam bentuk dan sumber energi. Selain itu, pastikan kamu dapat menunjukkan hubungan antara bentuk energi dengan sumbernya dan bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari

Jawaban :

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Bentuk Energi: Energi Panas

Contoh benda: Kompor

Sumber dari energi: Gas