Jalur UM Vokasi UNDIP 2026: Syarat, Tata Cara Pendaftaran dan Materi Ujian

Ringkasan Berita: UM Vokasi UNDIP 2026 adalah jalur seleksi mandiri Universitas Diponegoro yang menggunakan tes tertulis berbasis komputer secara online.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui https://pendaftaran.undip.ac.id/ dengan biaya Rp300.000 dan berlangsung pada 3 Juni–2 Juli 2026.

Ujian dilaksanakan 11 Juli 2026 dan hasil kelulusan diumumkan pada 14 Juli 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Universitas Diponegoro membuka Jalur Ujian Mandiri (UM) Program Vokasi 2026 sebagai salah satu jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh kampus.

Jalur ini menjadi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk masuk ke program vokasi melalui sistem seleksi berbasis tes tertulis yang dilakukan secara komputerisasi dan daring (online).

UM Vokasi UNDIP merupakan jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro untuk menjaring calon mahasiswa program vokasi.

Seleksi dilakukan melalui tes tertulis berbasis komputer (CBT) yang dilaksanakan secara online.

Jalur ini dirancang untuk menilai kemampuan akademik dasar serta kesiapan calon mahasiswa dalam mengikuti pendidikan vokasi yang berorientasi pada keterampilan dan dunia kerja.

Untuk dapat mengikuti seleksi ini, peserta diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Pembayaran dilakukan saat proses pendaftaran melalui sistem resmi yang telah disediakan oleh pihak kampus.

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Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi https://pendaftaran.undip.ac.id/ hingga 2 Juli 2026.

Melansir laman resminya, inilah syarat, tata cara pendaftaran hingga materi ujian Jalur UM Vokasi UNDIP 2026:

Baca juga: UNDIP Buka Jalur Ujian Mandiri untuk Prodi Baru di Kampus PSDKU dan BPK2U, Daftar di pmb.undip.ac.id

Persyaratan Umum

Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Siswa lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat Tahun 2024, 2025 dan 2026 atau lulusan Paket C Tahun 2024 dan 2025 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2026). Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Memiliki kondisi kesehatan yang mendukung kelancaran studi.

Tata Cara Pendaftaran

Adapun langkah-langkah pendaftaran adalah sebagai berikut:

Membaca dan memahami persyaratan peserta untuk mendaftar program studi yang dituju. Membuat user pada website pendaftaran menggunakan email, KLIK DISINI Mengisi data diri, data orang tua, dan data pendidikan. Memilih jalur pilihan UM Vokasi 2026, dan mengisi data sesuai dengan form isian. Pastikan pilihan program studi Anda sudah benar sebelum menyimpan. Setelah menyimpan, Klik “Cetak Invoice” untuk mendapatkan Nomor Billkey untuk biaya pendaftaran. Membayar biaya pendaftaran pada bank yang ditunjuk (Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Jateng, Bank BSI dan Bank BCA) KLIK DISINI Melakukan Upload Berkas Ijazah asli/SKL dalam format .pdf. Melakukan finalisasi data. Melakukan “Cetak Kartu Peserta“ Pastikan data pada kartu ujian sudah sesuai dan telah tertera jadwal ujian. Peserta yang berhak mengikuti ujian adalah peserta yang telah melakukan cetak kartu peserta. Mengikuti ujian sesuai jadwal dan ketentuan yang tertera pada kartu peserta.

Catatan Penting: Ketidaklengkapan dalam tata cara pendaftaran menyebabkan pendaftaran tidak diproses.

Materi Ujian

Materi Ujian UM setara dengan Materi UTBK-SNBT, meliputi :

Tes Potensi Skolastik yang terdiri dari Kemampuan Penalaran Umum; Pengetahuan dan Pemahaman Umum; Pemahaman Bacaan dan Menulis; Pengetahuan Kuantitatif. Tes Literasi yang terdiri dari Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; Penalaran Matematika. Essay

Jadwal Pendaftaran

Berikut adalah jadwal penting yang harus diperhatikan calon peserta:

Pendaftaran Online : 3 Juni – 2 Juli 2026

Ujian Online : 11 Juli 2026

Pengumuman Kelulusan : 14 Juli 2026

(Tribunnews.com/Latifah)