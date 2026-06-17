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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 24 Kurikulum Merdeka: Lembar Aktivitas 8 Cerita Rakyat

Soal dan Kunci Jawaban IPS kelas 7 SMP halaman 24, siswa diminta untuk menjawab soal Lembar Aktivitas 8 tentang cerita rakyat dan pesan moralnya.

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zoom-in Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 24 Kurikulum Merdeka: Lembar Aktivitas 8 Cerita Rakyat
WartaKotalive.com/angga bhagya nugraha
SISWA SMP - Siswa tengah mengerjakan soal di SMPN 1, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2014). Materi IPS kelas 7 SMP halaman 24 Kurikulum Merdeka, simak kunci jawabannya berikut ini. 
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TRIBUNNEWS.COM – Pada buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa kelas 7 SMP halaman 24 membahas materi bab Lembar Aktivitas 8.

Materi IPS kelas 7 kali ini, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang cerita rakyat.

Buku pelajaran IPS Kelas 7 Kurikulum Merdeka merupakan karangan M. Nursa’ban, dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021.

Berikut Tribunnews sajikan kunci jawaban buku IPS kelas 7 halaman 24 Lembar Aktivitas 8.

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Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 24 Kurikulum Merdeka

Lembar Aktivitas 8

Mengawali pembelajaran materi ini, silahkan kalian isi tabel di bawah ini dengan cerita rakyat (dongeng, legenda atau mitos) yang kalian ketahui! Silahkan kalian gunakan sumber dari buku, internet, atau sumber lainnya!

Judul Cerita - Daerah asal Cerita Rakyat: Hikmah yang kalian dapatkan

1.
2.
3.
4.
5.

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Kunci Jawaban

  1. Malin Kundang
    (Sumatera Barat)
    Kita harus menghormati dan berbakti kepada orang tua.
  2. Timun Mas
    (Jawa Tengah)
    Keberanian dan kecerdikan dapat membantu mengatasi masalah.
  3. Sangkuriang
    (Jawa Barat)
    Jangan bersikap keras kepala dan harus menaati nasihat orang tua.
  4. Danau Toba
    (Sumatera Utara)
    Menepati janji adalah hal yang sangat penting.
  5. Roro Jonggrang
    (Daerah Istimewa Yogyakarta)
    Kesombongan dan tipu daya dapat merugikan diri sendiri.
  6. Bawang Merah dan Bawang Putih
    (Riau)
    Kebaikan hati akan membawa kebahagiaan, sedangkan kejahatan akan mendapat balasan.
  7. Lutung Kasarung
    (Jawa Barat)
    Ketulusan dan kebaikan hati akan membawa keberhasilan.
  8. Keong Mas
    (Jawa Timur)
    Kesabaran dan kejujuran akan memperoleh kebahagiaan.
  9. Legenda Tangkuban Perahu
    (Jawa Barat)
    Pentingnya menghormati orang tua dan mengendalikan emosi.
  10. Si Pitung
    (DKI Jakarta)
    Kita harus berani membela kebenaran dan membantu orang yang lemah.

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Disclaimer:

  • Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.
  • Sebelum melihat kunci jawaban, sebaiknya siswa sudah mengerjakan sendiri soal-soal tersebut.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)

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