Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 58 - 60 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Uji Kompetensi

TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 58 - 60 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan.

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 58 - 60 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal uji kompetensi.

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 58 - 60 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025.

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 58 - 60 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 58 - 60 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 58 - 60

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 48 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan

Uji Kompetensi

1. Perhatikan gambar organ pernapasan berikut. Berilah nama yang tepat pada setiap bagiannya!

Rekomendasi Untuk Anda

2. Buatlah alur/skema sederhana mengenai proses perjalanan udara di dalam tubuhmu. Jelaskan pula proses yang terjadi di setiap organ yang dilewati!

3. Aga bercita-cita menjadi seorang arsitek. Saat ini ia sedang gemar membuat desain rumah impiannya yang akan dibangun di pinggiran pantai.

a. Menurutmu faktor apa saja yang harus diperhatikan saat membangun rumah agar memenuhi syarat rumah sehat untuk sistem pernapasan? Lengkapi dengan alasannya!

b. Bantulah Aga untuk membuat desain rumahnya!

4. Hampir setiap hari Banu pergi ke sekolah mengendarai sepeda. Ia suka sekali menikmati suasana jalanan pada pagi hari. Namun, berbeda saat pulang sekolah. Selain sinar Matahari yang menyengat, jalanan pun menjadi ramai dan macet oleh kendaraan bermotor.

a. Apakah bersepeda memberikan efek positif bagi saluran pernapasan?

b. Apa yang bisa Banu lakukan agar ia tetap bersepeda dengan sehat meski jalanan sedang ramai dan macet?

5. Rumah Reno banyak sekali ditumbuhi aneka pohon buah. Setiap hari selalu saja ada daun atau ranting yang berguguran. Reno dan ayahnya mengumpulkan daun-daun dan ranting yang kering kemudian mem bakarnya bersama sampah rumah tangga lainnya. Alasannya sederhana supaya cepat bersih dan tidak bersisa. Namun, sudah tiga hari belakangan ini Reno sering sekali merasa dadanya sesak, kesulitan bernapas bahkan terkadang disertai batuk.