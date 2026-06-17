Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 28 Kurikulum Merdeka: Aktivitas 9 Nilai Moral Cerita Rakyat

TRIBUNNEWS.COM – Buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa kelas 7 SMP halaman 28 membahas materi bab Lembar Aktivitas 9 Individu.

Pada materi IPS kelas 7 kali ini siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang nilai moral dari cerita rakyat.

Buku pelajaran IPS Kelas 7 Kurikulum Merdeka merupakan karangan M. Nursa’ban dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021.

Berikut Tribunnews sajikan kunci jawaban buku IPS kelas 7 halaman 28 Lembar Aktivitas 9.

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Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 28 Kurikulum Merdeka

Lembar Aktivitas 9

1. Cari dua cerita rakyat dari berbagai daerah dan tuliskan cerita rakyat tersebut baik itu berupa legenda, mitos atau dongeng.

2. Refleksikan cerita tersebut untuk mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung. Kumpulkan ke guru untuk dijadikan satu kumpulan cerita rakyat dari hasil tugas tersebut.

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Kunci Jawaban

Dua Cerita Rakyat dari Berbagai Daerah dan Nilai Moral yang Terkandung

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1. Legenda Danau Toba (Sumatera Utara)

Pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda bernama Toba yang bekerja sebagai nelayan. Suatu hari ia menangkap seekor ikan mas yang ajaib. Ikan tersebut berubah menjadi seorang perempuan cantik. Mereka kemudian menikah dengan syarat Toba tidak boleh menceritakan asal-usul istrinya kepada siapa pun. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak bernama Samosir. Samosir sering berbuat nakal dan tidak menaati perintah orang tuanya. Suatu hari Toba marah karena anaknya tidak mengantarkan makanan dengan baik. Dalam kemarahannya, Toba menyebut Samosir sebagai "anak ikan". Ucapan itu membuat istrinya sedih karena Toba telah melanggar janjinya. Sang istri dan Samosir kemudian pergi ke sebuah bukit. Tak lama kemudian turun hujan sangat deras hingga air menggenangi wilayah tersebut dan terbentuklah Danau Toba. Sementara bukit tempat Samosir berada menjadi Pulau Samosir.

Nilai Moral:

Kita harus menepati janji yang telah dibuat.

Jangan mudah marah dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan.

Anak harus patuh kepada orang tua.

Kejujuran dan kesabaran sangat penting dalam kehidupan.

2. Timun Mas (Jawa Tengah)

Pada zaman dahulu hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Srini yang sangat menginginkan seorang anak. Suatu hari ia bertemu raksasa hijau yang memberinya biji mentimun. Raksasa tersebut berjanji akan memberikan seorang anak, tetapi saat anak itu dewasa harus diserahkan kepadanya. Dari mentimun emas lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Ketika raksasa datang untuk menagih janjinya, Mbok Srini meminta bantuan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan beberapa benda ajaib kepada Timun Mas. Saat dikejar raksasa, Timun Mas melemparkan benda-benda tersebut hingga berubah menjadi hutan bambu, lautan, dan lumpur panas. Akhirnya raksasa tenggelam dan Timun Mas berhasil selamat. Ia kemudian hidup bahagia bersama ibunya.

Nilai Moral:

Keberanian dan kecerdikan dapat membantu mengatasi masalah.

Kasih sayang orang tua kepada anak sangat besar.

Jangan mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Kebaikan dan kerja keras akan membawa hasil yang baik.

Kesimpulan

Cerita rakyat mengandung banyak pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Legenda Danau Toba kita belajar tentang pentingnya menepati janji dan mengendalikan emosi. Sementara dari cerita Timun Mas kita belajar tentang keberanian, kecerdikan, dan kasih sayang orang tua kepada anak.

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Disclaimer:

Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, sebaiknya siswa sudah mengerjakan sendiri soal-soal tersebut.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)