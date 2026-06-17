Calon Diplomat Apakah Harus Kuliah HI? Amrih Jinangkung Kupas Kiat dan Rahasia Jalur Sukses Dubes

Ringkasan Berita: Pelajar yang bercita-cita jadi diplomat atau duta besar, kerap bertanya: apakah kuliah harus masuk jurusan hubungan internasional (HI) atau boleh jurusan lain?

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Laurentius Amrih Jinangkung menjawabnya, tidak.

Jurusan ilmu hukum, sastra Inggris, sastra Francis, sastra China hingga sastra Arab, dan fakultas ekonomi pun boleh diplomat, atau Dubes. Persoalan besar bukan kampus. Simak rahasia dan kiat jadi diplomat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - “Bagi kami yang bercita-cita jadi diplomat atau duta besar, apakah kuliahnya harus masuk jurusan hubungan internasional (HI) atau boleh jurusan lain?” Pertanyaan ini kerap disampaikanpelajar sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah pertama (SMP) yang menaruh minat kerja di kementerian luar negeri.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Laurentius Amrih Jinangkung menjawab dan mengupas tuntas pertanyaan seperti di atas saat pertemuan virtual melalui saluran Zoom dengan peserta orientasi panggilan profesi (OPP) SMA Pangudi Luhur Van Lith Berasrama, Muntilan, Magelangn baru-baru ini.

​Cita-cita dan Pilihan Jurusan Kuliah

Amrih, yang lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, angkatan 1986, lalu menceritakan pengalaman dan perjalanan kariernya. Semula, sejak awal hingga beberapa tahun kuliah, dia tidak terpikir menjadi diplomat. Namun tahun akhir, mulai ada tuntutan penjurusan, maka tebersit dalam benaknya, bekerja sebagai petugas negara di luar negeri tampaknyamenyenangkan.

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Ia mengaku merasa senang jika anak-anak, sejak SMA sudah punya cita-cita diplomat. “Silakan dipupuk. Kalaupun nanti berubah, enggak masalah, silakan ya,” kata Amrih, yang mengawali karier di Kemenlu RI sejak 1993.

Perjalanan kariernya bergerak naik terus. Amrih promosi sebagai Sekretaris II KBRI Washington, Amerika Serikat, 2000-2003. Lalu menjadi Kepala Departemen Hukum dan Batas Laut Kemenlu sampai 2006. Selanjutnya promosi sebagai Konselor Politik Kedutaan Besar RI (KBRI) untuk Kerajaan Belanda, Den Haag sampai tahun 2010. Kemudian kembali ke Jakarta, menjabat Wakil Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi sampai 2017. Tangga selanjutnya, Laurentius Amrih Jinangkung menjadi Duta Besar RI untuk Tahta Suci Vatikan tahun 2020-2022, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kalau ingin merealisasikan cita-cita atau ingin tertarik di dunia diplomasi, kuliahnya di mana gitu?” tanya Amrih.

Berdasar fakta, lulusan jurusan Hubungan Internasional, memang populer untuk menjadi diplomat. Namun bukan satu-satunya. Sebab boleh juga kemudian lulusan Ilmu Hukum.

Hukum pun bisa macam-macam, bisa Hukum Internasional, Perdata, Tata Negara, dan sebagainya. Enggak masalah juga.

SISWA MAGANG - Siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith Berastama Muntilan, Mangelang, mengikuti progam orientasi panggilan profesi (OPP) dengan narasumber Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda Yang Mulia Laurentius Amrih Jinangkung, Rabu (10/6/2026) pukul 16.50 sd 17.50 WIB (11.50 sd 12.50 Waktu Denhaag, Belanda). OPP adalah program live in dan magang yang diikuti pelajar keas XI. (Tribunnews.com)

Pria bertubuh ramping ini menjabat Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di Kementerian Luar Negeri RI sejak 2022 hingga 2025. Menurutnya, diplomasi itu bidang yang ditangani sangat luas. Jadi bisa lulusan hukum internasional, atau bahkan hukum tata negara, atau yang lain. Bisa hubungan internasional, bisa sastra. Misalnya, sastra Inggris, sastra Prancis, sastra Jepang, sastra Rusia bahkan, atau sastra Arab.

“Karena apa? Karena bahasa pergaulan di PBB itu ada Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Rusia, dan Bahasa China. Ya, ini bahasa yang resmi dipakai di PBB ya,” kata Amrih.

Kemudian, memiliki pemahaman dan kepakaran juga perlu. Dalam hal agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisi 17 tujuan dan 169 target.

Dalam konteks Sustainable Development Goals, misalnya isu lingkungan sangat kencang di situ, sangat kental. Isu lingkungan, isu ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Jadi jurusan ekonomi pun bisa menjadi dasar atau modal yang kuat untuk masuk Kemlu dan menjadi diplomat.