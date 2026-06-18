PMB Madrasah DKI Jakarta 2026 MA Jalur Tahfidz Dibuka 19 Juni, CMB Minimal Hafal 5 Juz

Ringkasan Berita: Pendaftaran SPMB Madrasah Aliyah (MA) Jalur Tahfidz DKI Jakarta dibuka secara online pada 19-20 Juni 2026 melalui pmb-madrasahdki.com.

Jalur ini menyediakan kuota 7 persen dan diperuntukkan bagi calon siswa yang memiliki hafalan minimal 5 juz Al-Qur'an untuk MAN dengan melampirkan sertifikat tahfidz.

Seleksi dilakukan berdasarkan jumlah hafalan terbanyak dan kualitas tajwid terbaik, dilanjutkan tes tahfidz pada 22 Juni 2026.

Hasil seleksi diumumkan pada 23 Juni 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Pendaftaran siswa baru Madrasah Aliyah (MA) melalui Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Tahfidz akan dibuka pada 19-20 Juni 2026.

Calon murid baru dapat melakukan pendaftaran secara online melalui https://pmb-madrasahdki.com/.

Peserta yang dapat mendaftar yaitu calon murid baru yang telah melakukan pengajuan akun dan verifikasi akun sebelumnya.

Setiap peserta jalur Tahfidz wajib melengkapi dokumen persyaratan.

Mengutip laman resmi PMB Madrasah DKI Jakarta, berikut informasi selengkapnya.

Ketentuan PMB MA Jalur Tahfidz (Kuota 7 persen)

Seleksi berdasarkan grading hafalan Al Quran dari hafal juz minimal 2 Juz untuk CMB MTsN dan 5 Juz untuk CMB MAN dengan menyertakan Bukti/Sertifikat/Syahadah dari Lembaga Tahfidz dengan mengetahui Kepala Madrasah. Jika dalam hal CMB hafal dengan jumlah juz yang sama, maka seleksi berikutnya berdasarkan Tajwid terbaik; CMB memilih 1 (satu) pilihan madrasah tujuan; CMB yang dinyatakan belum diterima selama masa pendaftaran berlangsung, maka CMB dapat mendaftar kembali di madrasah yang lain; CMB yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan; CMB yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi; CMB yang dinyatakan gugur sebagaimana pada poin 6, tidak dapat mengikuti jalur seleksi lainnya pada seleksi PMB Madrasah online pada tahun 2026.

Baca juga: Tata Cara Pilih Sekolah SPMB Jakarta 2026 Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB

Persyaratan

Asal Madrasah/Sekolah harus memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) dan terdaftar di EMIS (Madrasah) dan DAPODIK (Sekolah). CMB harus memiliki NISN dan terdaftar di EMIS (Madrasah) dan DAPODIK (Sekolah). 1. CMB MTsN Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026;

2. CMB MAN Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026. CMB asal Madrasah/Sekolah luar provinsi DKI Jakarta yang sudah terakreditasi mengunggah Sertifikat Akreditasi. Mengunggah Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. CMB yang bertempat tinggal dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan NIK Calon Murid Baru asal dari Provinsi DKI Jakarta. CMB yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta dengan NIK Calon Murid Baru asal dari Provinsi DKI Jakarta. CMB yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta. CMB yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. CMB yang berasal dari Sekolah Asing wajib melampirkan Surat Rekomendasi/Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (sesuai format pada lampiran) tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali CMB bermaterai Rp.10.000,-. 1. Menginput dan mengunggah Rapor Kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (Nilai Pengetahuan) MI/SD/Paket A/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula (Nilai Raport dikonversi ke Bahasa Indonesia) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk PMB MTSN.

2. Menginput dan mengunggah Rapor Kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2, dan kelas 9 semester 1 mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS (Nilai Pengetahuan) MTs/SMP/Paket B/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustho (Nilai Raport dikonversi ke Bahasa Indonesia) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk PMB ΜΑΝ. Mengunggah Dokumen Tambahan: a) Mengunggah Sertifikat/Piagam/Syahadah Tahfidz AlQur’an dari Lembaga Tahfidz yang kredibel; minimal 2 Juz untuk CMB MTsN dan 5 Juz untuk CMB MAN;

b) Seleksi berdasarkan grading hafalan Al Quran dari hafal juz terbanyak sampai terendah, seleksi berikutnya berdasarkan Tajwid terbaik. Pemberkasan Manual di madrasah tujuan masing – masing.

Tata Cara Pendaftaran

Akses situs publik PMB Madrasah 2026 Madrasah DKI Jakarta di https://pmb-madrasahdki.com; Login dengan cara input Nomor Peserta dan Password; Pilih jalur dan madrasah tujuan; Cetak tanda bukti pendaftaran; dan Bagi peserta didik yang dinyatakan diterima di madrasah pilihan wajib melanjutkan ke fase lapor diri.

Tata Cara Lapor Diri

Akses situs publik PMB 2026 Madrasah DKI Jakarta di https://pmbmadrasahdki.com; Login dengan cara input Nomor Peserta dan Password; Klik tombol "Lapor Diri"; dan Cetak Tanda Bukti Lapor Diri.

Jadwal PMB DKI Jakarta Jenjang MA Jalur Tahfidz

Pengajuan Akun: 13 - 22 Mei 2026 (Pukul 00.00 WIB Tgl. 13 Mei – Pukul 23.59 WIB Tgl. 22 Mei), Online

Verifikasi Akun: 13 - 23 Mei 2026 (Pukul 08.00 WIB Tgl. 13 Mei – Pukul 16.00 WIB Tgl. 23 Mei), Online

Pendaftaran: 19 - 20 Juni 2026 (Pukul 00.00 WIB Tgl. 19 Juni s.d Pukul 12.00 WIB Tgl. 20 Juni), Online

Verifikasi: 19 - 20 Juni 2026 pukul 08:00 - 16:00 WIB, Online

Tes Tahfidz: 22 Juni 2026 pukul 08:00 - 15:00 WIB di Madrasah Tujuan

Pengumuman Hasil Akhir: 23 Juni 2026 pukul 12:00 WIB, Online

Lapor Diri Online: 23 Juni 2026 pukul 13:00 - 23:59 WIB (Pukul 13.00 WIB Tgl. 18 Juni – Pukul 23.59 WIB Tgl. 18 Juni), Online

Pemberkasan Manual: 24 Juni 2026 pukul 08:00 - 15:00 WIB di Madrasah Tujuan.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)