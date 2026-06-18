Beasiswa SKSS BAZNAS Kabupaten Kediri Tahun 2026, Ini Syarat dan Kelengkapan Berkas untuk Daftar

Ringkasan Berita: BAZNAS Kabupaten Kediri membuka pendaftaran Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Tahun 2026 untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Program beasiswa ini diberikan maksimal selama 8 semester atau sekitar 4 tahun dengan evaluasi penerima yang dilakukan setiap tahun.

Beasiswa yang diberikan meliputi Subsisdi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan jumlah sesuai UKT Mahasiswa atau maksimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap semester.

TRIBUNNEWS.COM - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Tahun 2026.

Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen BAZNAS dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu.

Ketua BAZNAS Kabupaten Kediri menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Menurutnya, dana zakat, infak, dan sedekah yang dipercayakan para muzaki kepada BAZNAS tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga diwujudkan melalui program pemberdayaan yang memberikan manfaat jangka panjang.

"Program SKSS bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, tetapi juga investasi masa depan. Kami berharap para penerima beasiswa dapat menjadi sarjana pertama di keluarganya, meraih prestasi terbaik, serta kelak berkontribusi bagi masyarakat dan daerahnya," ujarnya.

Pendaftaran Beasiswa SKSS Tahun 2026 terbuka bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kediri.

Seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan objektif guna memastikan bantuan pendidikan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

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Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana, penerima manfaat berkesempatan memperoleh dukungan pendidikan hingga menyelesaikan masa studi sarjana.

Beasiswa diberikan maksimal selama 8 semester atau kurang lebih 4 tahun, mulai semester awal hingga akhir atau dimulai dari semester mahasiswa ketika diterima sebagai mustahik beasiswa SKSS dengan pertimbangan evaluasi tiap tahun.

Bagi calon peserta yang ingin mengetahui syarat lengkap, komponen bantuan yang diterima, hingga jadwal seleksi Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Tahun 2026 dapat mengakses laman resmi BAZNAS Kabupaten Kediri.

Komponen Beasiswa

Beasiswa yang diberikan meliputi kfasilitas berikut:

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Subsisdi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan jumlah sesuai UKT Mahasiswa atau maksimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap semester. Pengembangan diri bersama mentor beasiswa BAZNAS Kabupaten Kediri.

Persyaratan Umum

Domisili dalam kartu keluarga (KK) berada di Kabupaten Kediri. Berasal dari keluarga kurang mampu (fakir/miskin). Beragama Islam. Belum ada anggota keluarga yang sedang atau sudah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1). Sudah dinyatakan lolos ujian/diterima di perguruan tinggi wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. Memiliki attitude yang baik. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari instansi lain. Bersedia tidak menikah selama menerima beasiswa SKSS. Wajib follow media BAZNAS Kabupaten Kediri (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter (X), linkedIn, Threads dan Tiktok). Calon penerima beasiswa yang tidak melengkapi berkas administrasi, tidak hadir atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai, maka panitia berhak mencabut penerima beasiswa pihak yang bersangkutan. Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.

Kelengkapan Berkas

Formulir yang telah di isi lengkap melalui link berikut : kabkediri.baznas.go.id/pemberitahuan. Surat Pernyataan bersedia menjadi relawan dan siap berkontribusi untuk lembaga BAZNAS Kabupaten Kediri dengan bertanda tangan diatas materai Rp. 10.000,-. Surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa dari Instansi lain. Surat keterangan/ karty bukti diterima di kampus yang di tuju bagi mahasiswa baru. Surat rekomendasi dari kampus. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP). Foto copy kartu keluarga (KK). Pas Foto 4x6 menggunakan Jaz Almamater 3 Lembar. Foto Rumah (depan, kanan, kiri, belakang, dalam ruang tamu dan dapur). Slip Gaji atau keterangan pendapatan orang tua dan deskripsi latar belakang ekonomi keluarga dan pendidikan keluarga.

Jadwal Pendaftaran

Pendaftaran : 17 - 30 Juni 2026

Seleksi Administrasi dan Verifikasi Berkas : 1 - 5 Juli 2026

Wawancara : 6 - 8 Juli 2026

Pengumuman : 14 Juli 2026

Informasi selengkapnya klik di sini.

(Tribunnews.com/Latifah)