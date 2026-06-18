Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 29 Kurikulum Merdeka: Lembar Aktivitas 10 Makhluk Sosial

TRIBUNNEWS.COM – Pada buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa kelas 7 SMP halaman 29 membahas materi bab Lembar Aktivitas 10.

Materi IPS kelas 7 kali ini, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang manusia sebagai makhluk sosial.

Buku pelajaran IPS Kelas 7 Kurikulum Merdeka merupakan karangan M. Nursa’ban, dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021.

Berikut Tribunnews sajikan kunci jawaban buku IPS kelas 7 halaman 29 Lembar Aktivitas 10.

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Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 29 Kurikulum Merdeka

Lembar Aktivitas 10

Buatlah kelompok yang masing-masing terdiri dari 4-5 orang. Diskusikan dan jawab pertanyaan berikut ini:

a. Carilah contoh aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Tulis hasil identifikasi dalam tabel.

b. Apa pentingnya manusia sebagai makhluk sosial?

c. Apa pentingnya manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral?

d. Bagaimana tanggapan kalian jika di lingkungan sekitar ada orang yang menjalankan kegiatan ekonomi tetapi tidak menjunjung nilai moral? Berikan solusinya. Presentasikan hasil diskusi kalian!

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Kunci Jawaban

a. Contoh Aktivitas Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Ekonomi yang Bermoral

Gotong royong membersihkan lingkungan

Sebagai makhluk sosial, kegiatan ini menunjukkan kerja sama dan kepedulian terhadap sesama warga.

Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan keuntungan pribadi.

Sebagai makhluk sosial, kegiatan ini menunjukkan kerja sama dan kepedulian terhadap sesama warga. Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan keuntungan pribadi. Berdagang dengan jujur

Sebagai makhluk sosial, pedagang menjalin hubungan baik dengan pembeli dan melayani mereka dengan ramah.

Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, pedagang tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, dan menjual barang sesuai kualitasnya.

Sebagai makhluk sosial, pedagang menjalin hubungan baik dengan pembeli dan melayani mereka dengan ramah. Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, pedagang tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, dan menjual barang sesuai kualitasnya. Membantu teman yang mengalami kesulitan belajar

Sebagai makhluk sosial, tindakan ini menunjukkan rasa peduli dan saling membantu.

Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, bantuan diberikan dengan tulus tanpa mencari keuntungan yang berlebihan.

Sebagai makhluk sosial, tindakan ini menunjukkan rasa peduli dan saling membantu. Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, bantuan diberikan dengan tulus tanpa mencari keuntungan yang berlebihan. Membayar pajak tepat waktu

Sebagai makhluk sosial, pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, dilakukan dengan jujur dan sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai makhluk sosial, pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, dilakukan dengan jujur dan sesuai aturan yang berlaku. Menjadi karyawan yang disiplin dan bertanggung jawab

Sebagai makhluk sosial, karyawan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan.

Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, karyawan melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

b. Apa Pentingnya Manusia sebagai Makhluk Sosial?

Manusia sebagai makhluk sosial penting karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Setiap orang membutuhkan bantuan, kerja sama, dan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan keharmonisan, serta menjaga persatuan dalam masyarakat.

c. Apa Pentingnya Manusia sebagai Makhluk Ekonomi yang Bermoral?

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Manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral penting agar kegiatan ekonomi berjalan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Moral yang baik dapat mencegah tindakan curang, penipuan, dan merugikan orang lain sehingga tercipta kesejahteraan bersama.

d. Tanggapan dan Solusi jika Ada Orang yang Menjalankan Kegiatan Ekonomi tetapi Tidak Menjunjung Nilai Moral

Tanggapan:

Kami tidak setuju dengan tindakan tersebut karena dapat merugikan konsumen dan masyarakat. Contohnya adalah menjual barang palsu, mengurangi timbangan, atau menaikkan harga secara tidak wajar.

Solusi:

Memberikan nasihat dan edukasi tentang pentingnya kejujuran dalam kegiatan ekonomi.

Mengingatkan dampak negatif dari perilaku yang tidak bermoral.

Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang jika merugikan banyak orang.

Menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini.

Mendorong pelaku usaha untuk menerapkan etika bisnis yang baik.

Kesimpulan

Manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, manusia harus tetap menjunjung tinggi nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

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Disclaimer:

Kunci jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, sebaiknya siswa sudah mengerjakan sendiri soal-soal tersebut.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)