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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 34 Kurikulum Merdeka: Lembar Aktivitas 11 Pembentukan Karakter

Soal dan Kunci Jawaban IPS kelas 7 SMP halaman 34, siswa diminta menjawab Lembar Aktivitas 11 pengaruh agen sosialisasi dalam pembentukan karakter.

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zoom-in Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 34 Kurikulum Merdeka: Lembar Aktivitas 11 Pembentukan Karakter
TRIBUN JABAR/ GANI KURNIAWAN
SISWA SMP - Siswa mengerjakan soal lewat komputer di SMP Alfa Centauri, Jalan Palasari, Kota Bandung, Senin (9/5/2016). Materi IPS kelas 7 SMP halaman 34 Kurikulum Merdeka, simak kunci jawabannya berikut ini. 
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TRIBUNNEWS.COM – Pada buku Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa kelas 7 SMP halaman 34 membahas materi bab Lembar Aktivitas 11.

Materi IPS kelas 7 kali ini, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengaruh agen sosialisasi dalam pembentukan karakter individu.

Buku pelajaran IPS Kelas 7 Kurikulum Merdeka merupakan karangan M. Nursa’ban, dkk. terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021.

Berikut Tribunnews sajikan kunci jawaban buku IPS kelas 7 halaman 34 Lembar Aktivitas 11.

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Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 34 Kurikulum Merdeka

Lembar Aktivitas 11

  1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang kelompok!
  2. Diskusikan bagaimana pengaruh masing-masing agen sosialisasi dalam pembentukan karakter individu?
  3. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas.

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Kunci Jawaban

Hasil Diskusi: Pengaruh Agen Sosialisasi dalam Pembentukan Karakter Individu

1. Keluarga

Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan utama bagi anak.
Keluarga mengajarkan nilai, norma, sopan santun, tanggung jawab, dan agama.

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Karakter seperti jujur, disiplin, dan peduli biasanya terbentuk dari lingkungan keluarga.

2. Sekolah

Sekolah membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial.

Guru menjadi teladan dalam berperilaku dan bertindak.

Sekolah membentuk karakter disiplin, kerja sama, tanggung jawab, dan menghargai perbedaan.

3. Teman Sebaya

Teman sebaya memengaruhi cara berpikir, berbicara, dan berperilaku seseorang.

Lingkungan pertemanan yang baik dapat mendorong sikap positif, seperti kerja sama dan saling menghormati.

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