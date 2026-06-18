Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 57, 58, 59 Pilihan Ganda Uji Pencapaian Pembelajaran Bab 3

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 6 SD halaman 57, 58, 59 Kurikulum Merdeka Bab 3 berjudul Hidup Damai dengan Saling Memaafkan, buku karangan Nazirwan dan Kholili Abdullah terbitan Kemendikbud tahun 2022.

Pada materi ini, siswa mempelajari makna meminta maaf dan memberi maaf menurut ajaran Islam, termasuk syarat, adab, serta hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran juga mengajak peserta didik memahami pentingnya menghapus rasa dendam, mempererat persaudaraan, serta membangun kehidupan yang damai melalui sikap saling memaafkan.

Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 3 Uji Capaian Pembelajaran halaman 57, 58, 59 yang dapat dijadikan referensi belajar di rumah.

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 57, 58, 59

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Uji Capaian Pembelajaran

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Berikut ini termasuk definisi maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ....

A. menghapus rasa dendam yang mengganjal di hati

B. ungkapan penyesalan kepada yang dianiaya

C. sikap dan perbuatan yang disukai oleh Allah

D. ucapan baik yang mencirikan orang berakhlak

Kunci Jawaban: B. ungkapan penyesalan kepada yang dianiaya

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2. Yang termasuk definisi maaf menurut Al-Qur’an terangkum dalam pernyataan ....

A. menghapuskan rasa dendam di hati

B. meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt.

C. bermuhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan

D. mengunjungi saudara yang dekat maupun yang jauh

Kunci Jawaban: A. menghapuskan rasa dendam di hati

3. Waktu terbaik untuk menyatakan penyesalan kepada orang yang dianiaya adalah ....

A. sesegera mungkin

B. menunggu waktu terbaik

C. pada hari raya Idulfitri

D. setiap tahun baru Islam

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Kunci Jawaban: A. sesegera mungkin

4. Kesalahan kepada orang lain yang belum dimaafkan sampai mati ....

A. akan ditebus dengan amal baik di akhirat

B. harus dibayar dengan harga yang ditentukan keluarga

C. menunggu dibebaskan oleh hakim di pengadilan

D. harus ada surat keterangan dari kepolisian

Kunci Jawaban: A. akan ditebus dengan amal baik di akhirat