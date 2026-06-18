Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Citaloka Fest
  • Bisnis
  • superskor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Update Jadwal & Skor
Grup K - Matchday 1
Kamis, 18 Juni 2026 | 00:00 WIB
Portugal
Portugal
1 - 1
DR Congo
RD Kongo
Grup L - Matchday 1
Kamis, 18 Juni 2026 | 03:00 WIB
England
Inggris
4 - 2
Croatia
Kroasia
Grup L - Matchday 1
Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00 WIB
Ghana
Ghana
1 - 0
Panama
Panama
Grup K - Matchday 1
Kamis, 18 Juni 2026 | 09:00 WIB
Uzbekistan
Uzbekistan
1 - 3
Colombia
Kolombia
Grup A - Matchday 2
Kamis, 18 Juni 2026 | 23:00 WIB
Czechia
Ceko
VS
South Africa
Afrika Selatan
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga
Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 57, 58, 59 Pilihan Ganda Uji Pencapaian Pembelajaran Bab 3

Simak kunci jawaban PAI Kelas 6 SD halaman 57-59 Bab 3 Kurikulum Merdeka tentang hidup damai dengan saling memaafkan.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 57, 58, 59 Pilihan Ganda Uji Pencapaian Pembelajaran Bab 3
WartaKotalive.com/Alex Suban
SISWA SD BELAJAR - Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belajar di lantai (lesehan) karena kekurangan bangku sekolah, Selasa (30/7/2019). memaafkan. Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 3 Uji Capaian Pembelajaran halaman 57, 58, 59 yang dapat dijadikan referensi belajar di rumah. 
Memuat video…

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 6 SD halaman 57, 58, 59 Kurikulum Merdeka Bab 3 berjudul Hidup Damai dengan Saling Memaafkan, buku karangan Nazirwan dan Kholili Abdullah terbitan Kemendikbud tahun 2022.

Pada materi ini, siswa mempelajari makna meminta maaf dan memberi maaf menurut ajaran Islam, termasuk syarat, adab, serta hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran juga mengajak peserta didik memahami pentingnya menghapus rasa dendam, mempererat persaudaraan, serta membangun kehidupan yang damai melalui sikap saling memaafkan.

Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 3 Uji Capaian Pembelajaran halaman 57, 58, 59 yang dapat dijadikan referensi belajar di rumah.

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 57, 58, 59

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 34 Kurikulum Merdeka: Lembar Aktivitas 11 Pembentukan Karakter

  • Uji Capaian Pembelajaran

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Berikut ini termasuk definisi maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ....
A. menghapus rasa dendam yang mengganjal di hati
B. ungkapan penyesalan kepada yang dianiaya
C. sikap dan perbuatan yang disukai oleh Allah
D. ucapan baik yang mencirikan orang berakhlak

Kunci Jawaban: B. ungkapan penyesalan kepada yang dianiaya

Rekomendasi Untuk Anda

 2. Yang termasuk definisi maaf menurut Al-Qur’an terangkum dalam pernyataan ....
A. menghapuskan rasa dendam di hati
B. meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt.
C. bermuhasabah atas dosa-dosa yang dilakukan
D. mengunjungi saudara yang dekat maupun yang jauh

Kunci Jawaban: A. menghapuskan rasa dendam di hati

 3. Waktu terbaik untuk menyatakan penyesalan kepada orang yang dianiaya adalah ....

A. sesegera mungkin
B. menunggu waktu terbaik
C. pada hari raya Idulfitri
D. setiap tahun baru Islam

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 7 SMP Halaman 29 Kurikulum Merdeka: Lembar Aktivitas 10 Makhluk Sosial

Kunci Jawaban: A. sesegera mungkin

4. Kesalahan kepada orang lain yang belum dimaafkan sampai mati ....

A. akan ditebus dengan amal baik di akhirat
B. harus dibayar dengan harga yang ditentukan keluarga
C. menunggu dibebaskan oleh hakim di pengadilan
D. harus ada surat keterangan dari kepolisian

Kunci Jawaban: A. akan ditebus dengan amal baik di akhirat

Sesuai Minatmu
Gelombang Demo, Aksi di Sukabumi Diwarnai Perusakan Fasum, di Sukoharjo Sempat Tegang dengan Warga
Regional
Gelombang Demo, Aksi di Sukabumi Diwarnai Perusakan Fasum, di Sukoharjo Sempat Tegang dengan Warga
Jejak Cinta Segitiga Inara Rusli Diungkap Keluarga Insanul Fahmi di Sidang Cerai Wardatina Mawa
Seleb
Jejak Cinta Segitiga Inara Rusli Diungkap Keluarga Insanul Fahmi di Sidang Cerai Wardatina Mawa
Sebut Mahasiswa Kecoa Kampus, Oknum Polisi di Kuningan Ditahan
Regional
Sebut Mahasiswa Kecoa Kampus, Oknum Polisi di Kuningan Ditahan
Halaman 1/3
123
Tags:
kunci jawaban
PAI
Kelas 6
Kunci Jawaban PAI Kelas 6
Kurikulum Merdeka
Evergreen
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Viral Pria Diduga Intel Menyusup ke Demo di Yogyakarta, Wajah Lebam Diamankan & Dicecar Mahasiswa
Viral Pria Diduga Intel Menyusup ke Demo di Yogyakarta, Wajah Lebam Diamankan & Dicecar Mahasiswa

Berita Terkait :#Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 148 Edisi Revisi: Ayo, Membaca

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 148 Edisi Revisi: Ayo, Membaca

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 143 Edisi Revisi: Bentuk Energi

Kunci Jawaban IPAS Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka Hal 143 Edisi Revisi: Bentuk Energi

Berita Populer
Berita Terkini
Atas