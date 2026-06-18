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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 59 Soal Esai Uji Pencapaian Pembelajaran Bab 3

Simak kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Bab 3 halaman 59, materi membuat tim dan skenario bermain peran 5 adegan.

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zoom-in Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 59 Soal Esai Uji Pencapaian Pembelajaran Bab 3
WartaKotalive.com/Alex Suban
SISWA SD BELAJAR - Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belajar di lantai (lesehan) karena kekurangan bangku sekolah, Selasa (30/7/2019). Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 3 halaman 59 yang dapat dijadikan referensi belajar di rumah. 
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TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 6 SD halaman 59 Kurikulum Merdeka Bab 3 berjudul Hidup Damai dengan Saling Memaafkan, buku karangan Nazirwan dan Kholili Abdullah terbitan Kemendikbud tahun 2022.

Pada materi ini, siswa diajak memahami nilai-nilai Asmaul Husna, seperti Al-Gaffar (Maha Pengampun), Al-‘Afuw (Maha Pemaaf), Al-Shamad (Maha Dibutuhkan), dan Al-Wahid (Maha Tunggal), serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Siswa juga belajar pentingnya sikap tabayyun, yaitu mencari kejelasan informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu berita.

Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan sikap saling memaafkan, jujur, dan bijak dalam menerima informasi di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat.

Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 3 halaman 59 yang dapat dijadikan referensi belajar di rumah.

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 59

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  • Uji Capaian Pembelajaran

B. Kerjakan tugas-tugas di bawah ini!

1. Buatlah tim penyusun skenario bermain peran minimal 4 orang dengan pembagian peran masing-masing!

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Contoh Jawaban:

Tokoh 1: Ketua kelompok
Tokoh 2: Orang yang meminta maaf
Tokoh 3: Orang yang memberi maaf
Tokoh 4: Saksi/penengah yang menasihati
 
2. Tulislah skenario bermain peran sekurang-kurangnya 5 adegan!

Contoh Jawaban:

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Adegan 1:
Di kelas, seorang siswa tidak sengaja merusak buku temannya.

Adegan 2:
Teman yang bukunya rusak marah dan tidak mau berbicara.

Adegan 3:
Siswa yang bersalah menyadari kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus.

Adegan 4:
Teman yang marah mulai tenang setelah dinasihati guru tentang pentingnya memaafkan.

Adegan 5:
Keduanya saling memaafkan dan kembali berteman baik seperti semula.

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Tags:
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Kurikulum Merdeka Belajar
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