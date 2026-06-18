Pendaftaran Jalur Domisili dan Prestasi SPMB SMA Jambi 2026 Dibuka, Ini Jadwal dan Syaratnya

Ringkasan Berita: SPMB SMA Jambi untuk Jalur Domisili dan Prestasi berlangsung mulai 17 hingga 26 Juni 2026 setiap hari pada pukul 07.30 hingga 15.30 WIB.

Pada jalur Prestasi, seleksi dibagi ke dalam empat kategori utama, yaitu Prestasi Tahfidz, Prestasi Kepanduan, Prestasi Non Akademik, dan Prestasi Akademik.

Seluruh proses pendaftaran SPMB SMA Jambi 2026 dilakukan secara online melalui situs resmi https://jambi.spmb.id.

TRIBUNNEWS.COM - Dinas Pendidikan Jambi resmi membuka pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Jambi 2026 untuk Jalur Domisili dan Prestasi.

Pendaftaran berlangsung mulai 17 hingga 26 Juni 2026 setiap hari pada pukul 07.30 hingga 15.30 WIB.

Pada jalur Prestasi, seleksi dibagi ke dalam empat kategori utama, yaitu Prestasi Tahfidz, Prestasi Kepanduan, Prestasi Non Akademik, dan Prestasi Akademik.

Pembagian jalur ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon peserta didik yang memiliki keunggulan di berbagai bidang, baik akademik maupun non akademik, termasuk keagamaan dan organisasi.

Panitia SPMB SMA Jambi 2026 juga menetapkan ketentuan penting yang perlu diperhatikan oleh calon peserta didik.

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Bagi peserta yang sebelumnya mendaftar melalui Jalur Mutasi dan Afirmasi, namun namanya masih tercantum dalam menu Hasil Seleksi, maka tidak diperkenankan lagi untuk mendaftar pada Jalur Domisili dan Prestasi.

Ketentuan ini diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan transparansi dalam proses seleksi penerimaan siswa baru.

Seluruh proses pendaftaran SPMB SMA Jambi 2026 dilakukan secara online melalui situs resmi https://jambi.spmb.id.

Calon peserta didik diimbau untuk memperhatikan jadwal serta ketentuan yang berlaku agar proses pendaftaran dapat berjalan lancar.

Dengan dibukanya jalur Domisili dan Prestasi ini, diharapkan proses penerimaan siswa baru dapat berjalan objektif, transparan, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik di Provinsi Jambi.

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Persyaratan Daftar SPMB Jambi 2026

Jalur Domisili

Kartu Keluarga minimal 1 tahun Akte Kelahiran Ijazah/SKL SMP sederajat Foto diri depan rumah dilengkapi dengan koordinat tempat tinggal Surat Keterangan Kebenaran Tinggal yang ditandatangani oleh Ketua RT Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)

Jalur Prestasi Tahfidz

Kartu Keluarga Akte Kelahiran Ijazah/SKL SMP sederajat Rapor 6 semester (wajib ada) SKL yang mencantumkan nilai (wajib ada) Surat keaslian rapor yang dikeluarkan oleh sekolah asal Sertifikat hasil TKA (Tes Kemampuan Akademik) (tidak wajib ada) Sertifikat tahfidz minimal 3 juz (wajib ada) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)

Rumus Nilai Akhir:

((Rapor + SKL) 30 persen) + (TKA 20 persen) + (Bobot sertifikat 50 persen)

Jalur Prestasi Kepanduan