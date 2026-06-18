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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 284: Section 5 Listening

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 284 tentang Embrace Yourself. Siswa diminta membaca teks sebelum mengisi jawaban.

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Penulis: Faisal Mohay
zoom-in Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 284: Section 5 Listening
TribunJogja/HASAN SAKRI
AKSI AYO MEMBACA - Sejumlah siswa SMPN 2 Kota Yogyakarta melakukan aksi membaca berssama di kawasan Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, Rabu (26/4/2017). Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 284 Kurikulum Merdeka. 
Memuat video…

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka halaman 284 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar, sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 284 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Ika Lestari Damayanti, Iyen Nurlaelawati dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 4, yaitu Upcycling Used Materials.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 252: Upcycling Used Materials

Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 284

1. Do Monita and Galang know how to make a pocket book?

The answer:

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No, they don’t.

2. What do they do to ind information on how to make a pocket book?

The answer:

They search on the internet.

3. How many websites did they ind on the internet?

The answer:

There are more than three hundred million websites that provide information about how to make a pocket book.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Halaman 242: Reading

4. What did Galang do to ind the videos on how to make a pocket book?

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Tags:
Kurikulum Merdeka
Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9
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