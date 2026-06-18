50 Catatan Wali Kelas Islami untuk Siswa MI, MTs, MA Semester 2

Ringkasan Berita: Catatan wali kelas dalam rapor madrasah berfungsi sebagai sarana evaluasi dan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua mengenai perkembangan peserta didik selama satu semester.

Selain menggambarkan prestasi akademik, catatan ini juga memuat penilaian sikap, kedisiplinan, dan perilaku siswa.

Wali kelas dapat memberikan motivasi, saran, serta arahan agar siswa terus meningkatkan kemampuan dan memperbaiki kekurangannya.

TRIBUNNEWS.COM - Catatan wali kelas merupakan penilaian singkat yang dituliskan oleh wali kelas dalam rapor peserta didik di madrasah.

Catatan ini berfungsi sebagai sarana evaluasi sekaligus motivasi untuk mendorong siswa agar terus meningkatkan prestasi, akhlak, dan semangat belajarnya.

Melalui catatan tersebut, wali kelas dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan akademik maupun sikap peserta didik selama satu semester.

Selain itu, catatan wali kelas juga dapat berisi saran, arahan, dan motivasi sebagai bahan perbaikan serta pengembangan potensi siswa di jenjang MI, MTs, maupun MA.

Berikut Tribunnews.com menyediakan contoh catatan wali kelas bernuansa Islami untuk murid MI, MTs, dan MA.

Catatan Wali Kelas MI, MTs, MA

Alhamdulillah, kamu menunjukkan perkembangan yang baik dalam belajar dan berakhlak. Teruslah semangat menuntut ilmu dan meningkatkan ibadah. Pertahankan semangat belajarmu dan teruslah berusaha menjadi pribadi yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Kamu memiliki potensi yang baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam meraih cita-cita dan kesuksesan. Teruslah meningkatkan prestasi akademik serta menjaga akhlak mulia dalam pergaulan sehari-hari. Alhamdulillah, sikap dan perilakumu selama satu semester cukup baik. Semoga semakin rajin dalam beribadah dan belajar. Kamu menunjukkan usaha yang baik dalam mengikuti pembelajaran. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah menghadapi kesulitan. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat serta membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Pertahankan kedisiplinan dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan selama semester ini. Kamu memiliki kemampuan yang baik untuk berkembang lebih jauh. Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa syukur. Tingkatkan kepercayaan diri dan keberanian untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki. Alhamdulillah, kamu mampu menunjukkan sikap sopan dan hormat kepada guru serta teman-teman. Pertahankan sikap tersebut. Teruslah membiasakan diri untuk mengerjakan tugas tepat waktu dan meningkatkan kualitas belajar setiap hari. Semoga kamu senantiasa istiqamah dalam menjalankan ibadah dan menjaga akhlak yang baik. Kamu telah menunjukkan perkembangan yang positif. Tetaplah rendah hati dan terus berusaha menjadi lebih baik. Jadikan setiap proses belajar sebagai bagian dari ikhtiar untuk meraih ridha Allah SWT. Tingkatkan fokus dan ketelitian dalam belajar agar hasil yang diperoleh semakin maksimal. Kamu memiliki semangat yang baik dalam mengikuti kegiatan madrasah. Pertahankan dan terus kembangkan kemampuanmu. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkahmu. Teruslah menjaga kejujuran dan tanggung jawab karena keduanya merupakan akhlak yang sangat mulia. Prestasi yang telah diraih patut disyukuri. Tetap semangat untuk mencapai hasil yang lebih baik pada semester berikutnya. Kamu memiliki sikap yang baik terhadap teman dan lingkungan sekitar. Semoga terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Perlu meningkatkan ketekunan dalam belajar agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Teruslah mencintai Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kamu tumbuh menjadi generasi muslim yang cerdas, berakhlakul karimah, dan membanggakan orang tua. Alhamdulillah, perkembanganmu selama semester ini cukup baik. Teruslah belajar, berdoa, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan menjadikanmu pribadi yang berakhlak mulia serta bermanfaat bagi sesama. Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh, karena setiap ilmu yang dipelajari dengan niat yang baik akan menjadi jalan menuju keberkahan. Semoga semangat belajar, ibadah, dan akhlak terpuji yang telah ditunjukkan dapat terus berkembang pada masa yang akan datang. Jadilah generasi muslim yang cerdas, santun, dan mampu memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan agama. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkahmu dalam meraih cita-cita dan kesuksesan yang diridhai-Nya. Teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, karena perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang istiqamah. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi cahaya yang menerangi kehidupanmu di dunia maupun di akhirat. Pertahankan sikap baik, rasa hormat kepada guru dan orang tua, serta semangat untuk terus memperbaiki diri. Semoga keberhasilan yang diraih menjadi motivasi untuk terus belajar, bersyukur, dan tidak mudah berpuas diri. Teruslah menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab, karena keduanya merupakan bekal penting untuk meraih masa depan yang gemilang. Semoga setiap usaha dan doa yang dipanjatkan mendapatkan kemudahan serta keberkahan dari Allah SWT. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan dalam setiap langkah kehidupanmu. Teruslah mencintai Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Semoga semangat menuntut ilmu tidak pernah padam dan selalu disertai niat untuk mencari ridha Allah SWT. Pertahankan kebiasaan baik yang telah dibangun dan teruslah berusaha meningkatkan kualitas diri dari waktu ke waktu. Semoga menjadi pribadi yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki akhlakul karimah yang membanggakan. Teruslah menebarkan kebaikan kepada teman, guru, dan lingkungan sekitar sebagai wujud akhlak seorang muslim. Semoga Allah SWT membukakan pintu ilmu, hikmah, dan keberhasilan dalam setiap perjalanan hidupmu. Jadilah pribadi yang rendah hati saat berhasil dan tetap sabar ketika menghadapi kesulitan. Semoga setiap langkah yang ditempuh membawa manfaat, keberkahan, dan menjadi jalan menuju kesuksesan yang hakiki. Teruslah mengembangkan potensi yang dimiliki dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga masa depanmu dipenuhi dengan prestasi, kebahagiaan, serta keberhasilan yang membanggakan orang tua dan guru. Jadikan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi dalam meraih impian dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Semoga tumbuh menjadi insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi agama, bangsa, dan masyarakat.

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Fungsi Catatan Wali Kelas dalam Rapor Madrasah

Catatan wali kelas dalam rapor madrasah memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi antara madrasah, peserta didik, dan orang tua.

Mengutip laman PPG Kemendikdasmen, dijelaskan bahwa catatan wali sebaiknya ditulis sesuai dengan perkembangan anak.

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Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam belajar, misalnya ada siswa yang sangat berprestasi, siswa yang kurang percaya diri, siswa yang aktif berorganisasi, siswa yang kesulitan belajar, dll.

Melalui catatan tersebut, wali kelas dapat menyampaikan gambaran umum mengenai perkembangan akademik, sikap, kedisiplinan, serta perilaku siswa selama satu semester.

Selain berfungsi sebagai bahan evaluasi, catatan wali kelas juga menjadi media untuk memberikan motivasi, arahan, dan apresiasi kepada peserta didik.

Dengan adanya catatan yang positif dan membangun, siswa diharapkan semakin termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar, memperbaiki kekurangan, serta mempertahankan sikap dan kebiasaan baik yang telah dimiliki.

Di lingkungan madrasah, catatan wali kelas juga dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, rasa hormat kepada guru dan orang tua, serta semangat menuntut ilmu.

Karena itu, catatan wali kelas tidak hanya berisi penilaian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter dan akhlak peserta didik agar tumbuh menjadi generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)