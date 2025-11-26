Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Pendidikan Berkualitas

Tegaskan Komitmen Pendidikan Inklusif, Gubernur Andra Soni Buka Festival Sekolah Khusus 2025

Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan pendidikan yang inklusif merupakan upaya menghadirkan keadilan bagi seluruh warga Banten tanpa kecuali.

Editor: Content Writer
zoom-in Tegaskan Komitmen Pendidikan Inklusif, Gubernur Andra Soni Buka Festival Sekolah Khusus 2025
Istimewa
PENDIDIKAN INKLUSIF - Gubernur Banten Andra Soni dalam agenda Festival Sekolah Khusus Provinsi Banten Tahun 2025 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (26/11/2025). 

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Banten Andra Soni membuka Festival Sekolah Khusus Provinsi Banten Tahun 2025 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (26/11/2025).

Festival ini menampilkan berbagai kreasi dan seni anak berkebutuhan khusus. Mulai dari fashion show, tari, atraksi pencak silat, melukis, pembacaan puisi, parade kontingen dari kabupaten dan kota, hingga stan sekolah khusus dari berbagai daerah.

Dalam agenda ini, Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan pendidikan yang inklusif merupakan upaya menghadirkan keadilan bagi seluruh warga Banten tanpa kecuali. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen memperkuat kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh wilayah.

“Festival Sekolah Khusus sebagai ruang kemampuan sekaligus penghargaan terhadap proses belajar anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan potensi terbaik mereka. Ini bukti bahwa anak-anak kita mampu berkembang bila diberi kesempatan, ruang, serta dukungan yang tepat,” ujar Andra Soni.

Ia menegaskan, dalam pembangunan daerah, komitmen yang tidak boleh diabaikan adalah memastikan seluruh warga mendapatkan akses yang adil, aman, dan bermartabat terhadap ruang publik. Termasuk bagi peserta didik sekolah khusus.

“Pembangunan pendidikan yang inklusif merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan bagi seluruh warga tanpa kecuali. Pendidikan inklusif membuka kesempatan, membuka pemahaman dan membuka masa depan bagi seluruh anak bangsa,” tambahnya.

Baca juga: Wujudkan Indonesia Emas 2045, Gubernur Banten Andra Soni: Cegahan Stunting Untuk Ciptakan SDM Unggul

Sebagai bentuk perhatian terhadap sekolah khusus, Andra Soni juga menjelaskan bahwa program Pendidikan Gratis Pemprov Banten telah menyasar sekolah khusus swasta.

“Kita juga sedang membangun beberapa sekolah khusus di Padarincang, SKh 01 Kabupaten Serang dan kita juga akan membangun di Cipondoh, Kota Tangerang,” ungkapnya.
 
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada para guru sekolah khusus. Andra Soni mengapresiasi perjuangan dan pengabdian pada guru sekolah khusus yang telah mendampingi anak-anak selama mengajar. 

“Terima kasih atas pengabdiannya. Terima kasih yang luar biasa kepada para orang tua. Karena bapak dan ibu luar biasa terpilih untuk anak-anak istimewa. Semoga kita semua diberikan kesehatan bisa mengurus anak-anak dengan baik yang diberikan oleh Allah SWT,” pungkas Andra Soni.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin melaporkan bahwa penyelenggaraan Festival Sekolah Khusus bertujuan meningkatkan mutu pendidikan khusus sekaligus menggali potensi seni dan kreativitas para siswa. Ajang ini dibuat untuk menggali potensi dan kreativitas anak berkebutuhan khusus. 

“Diikuti oleh sekolah khusus se-Provinsi Banten yang dihadiri oleh sekitar 2500 orang,” tambah Jamaluddin. 

Regional

Tags:
Gubernur Banten Andra Soni
Pendidikan Inklusif
Provinsi Banten
