Banjir Bandang di Sumatera

Komisi IV DPR Soroti Penggunaan Gajah untuk Bersihkan Kayu Sisa Banjir di Aceh

Anggota DPR Daniel Johan Soroti langkah BKSDA Aceh yang mengerahkan gajah membersihkan kayu sisa banjir bandang, menurut dia itu kurang tepat

Penulis: Reza Deni
Editor: Theresia Felisiani
Komisi IV DPR Soroti Penggunaan Gajah untuk Bersihkan Kayu Sisa Banjir di Aceh
Istimewa/(Istimewa/Facebook)
GAJAH DI LOKASI BENCANA SUMATRA - Penampakan gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) membantu penanganan bencana di Desa Meunasah Bie, Pidie Jaya, Aceh, Senin (8/1/2025). Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyoroti langkah BKSDA Aceh yang mengerahkan gajah untuk membersihkan kayu sisa banjir bandang, menurut dia itu kurang tepat.  

Ringkasan Berita:
  • Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, menyoroti langkah BKSDA Aceh yang mengerahkan gajah untuk membersihkan kayu sisa banjir bandang. 
  • Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan BKSDA Aceh kurang tepat.
  • Daniel Johan berpandangan bahwa pekerjaan teknis seperti mengangkut puing menjadi tugas manusia yang dibantu alat berat.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti langkah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh yang mengerahkan gajah untuk membersihkan kayu sisa banjir bandang. 

Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan BKSDA Aceh kurang tepat.

"Gajah adalah satwa lindung, sehingga melibatkan mereka dalam pekerjaan berat pascabencana menimbulkan risiko terhadap keselamatan satwa, serta bertentangan dengan prinsip konservasi yang menempatkan kesejahteraan hewan sebagai prioritas," kata Daniel kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Legislator PKB itu berpandangan bahwa pekerjaan teknis seperti mengangkut puing menjadi tugas manusia yang dibantu alat berat.

"Memang, kondisi yang menimpa warga dengan banyaknya puing-puing kayu menjadi sulit karena alasan alat berat yang sulit di jangkau, tetapi tidak dibenarkan bahwa gajah menjadi alat untuk membereskan kayu-kayu yang memiliki beban yang sangat berat," ujarnya

Baca juga: Usia Pernikahan Baru 2 Hari, Pasutri di Sibolga Jadi Korban Longsor, Jenazah Ditemukan di Kamar

Dia mengatakan gajah harus dilindungi karena habitatnya rusak akibat ulah manusia. Ketergantungan pada gajah menandakan pemanfaatan gajah dalam penanganan pasca bencana.

"Gajah harus mendapat perlindungan, kerusakan habitat gajah dan hutan terjadi karena ulah manusia dengan adanya illegal logging/pembalakan liar," tuturnya.

Dia pun mendorong penanganan pasca bencana mengutamakan peralatan yang aman bagi manusia maupun satwa, 

"Meskipun dalam kondisi force majeure, BKSDA Aceh harus bijak dalam perlindngan terhadap satwa dilindungi dalam hal ini gajah," pungkas dia.

Sebelumnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengerahkan empat ekor gajah untuk membantu membersihkan akibat bencana banjir bandang di kawasan Pidie Jaya, Aceh.

Tubuhnya yang besar ini dikerahkan untuk menarik timbunan kayu dan material berat yang terseret arus banjir beberapa waktu lalu.

Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya, Iptu Fauzi Admaja menyebut kegiatan pembersihan yang dilakukan pada Senin (8/12/2025) khususnya di Gampong Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua yang menjadi lokasi paling terdampak bencana.

“Empat gajah yang kita datangkan bersama BKSDA Aceh hari ini sudah berada di lokasi. Mereka langsung kita kerahkan untuk menarik kayu-kayu besar serta material berat lainnya yang menumpuk akibat banjir,” ujar Iptu Fauzi dalam keterangannya.

GAJAH DI LOKASI BENCANA SUMATRA - Penampakan gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) membantu penanganan bencana di Desa Meunasah Bie, Pidie Jaya, Aceh, Senin (8/1/2025).
GAJAH DI LOKASI BENCANA SUMATRA - Penampakan gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) membantu penanganan bencana di Desa Meunasah Bie, Pidie Jaya, Aceh, Senin (8/1/2025). (HO/IST/Facebook/Kolase Tangkapan Layar Kompas.com)

Sementara itu, Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menyebut selain membantu proses pembersihan, gajah-gajah ini juga dihadirkan sebagai bentuk dukungan psikologis bagi anak-anak yang terdampak banjir.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Running News
gajah
kayu
banjir
Aceh
Tribunnews
