Banjir Bandang di Sumatera

KAMMI Jangkau Wilayah Terisolir di Aceh Tamiang, Sebut Warga Masih Kekurangan Makanan dan Air Bersih

Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah dengan dampak paling parah. Kondisi pascabencana digambarkan masih memprihatinkan

Penulis: Reza Deni
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in KAMMI Jangkau Wilayah Terisolir di Aceh Tamiang, Sebut Warga Masih Kekurangan Makanan dan Air Bersih
HO/IST
BANTUAN UNTUK KORBAN - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Nazmul Watan, bersama Ketua Caretaker Pengurus Wilayah KAMMI Sumatera Utara (PW KAMMI Sumut), Hasan Basri, turun langsung ke Aceh Tamiang untuk meninjau kondisi dan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir besar 

Ringkasan Berita:
  • Hasan Basri, turun langsung ke Aceh Tamiang untuk meninjau kondisi dan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir besar.
  • Saat rombongan KAMMI sampai di Aceh Tamiang, beberapa titik pusat kota dan pasar mulai menunjukkan proses pembersihan.
  • Kunjungan ini, dikatakan Nazmul, menjadi bentuk komitmen organisasi dalam memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan.
 
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI), Nazmul Watan, bersama Ketua Caretaker Pengurus Wilayah KAMMI Sumatera Utara (PW KAMMI Sumut), Hasan Basri, turun langsung ke Aceh Tamiang untuk meninjau kondisi dan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir besar.

Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah dengan dampak paling parah. Kondisi pascabencana digambarkan masih memprihatinkan. 

"Warga kekurangan makanan, air bersih, dan akses komunikasi. Banyak warga bahkan terlihat berdiri di pinggir jalan sambil membawa baskom atau wadah seadanya, berharap ada relawan yang lewat membawa bantuan," kata Nazmul dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

Sebelum menuju Aceh Tamiang, PW KAMMI Sumut bersama Rumah Kami Peduli juga telah menyalurkan bantuan ke sejumlah titik banjir bandang di Sumatera Utara, terutama di kawasan paling terdampak seperti Sibolga. Hasan Basri menyampaikan perjalanan menuju lokasi bencana berjalan sangat berat.

“Kami harus menempuh waktu 10 sampai 11 jam untuk tiba di Sibolga dari Medan. Jalanan rusak, terputus di beberapa titik, dan arus lalu lintas padat oleh warga yang mengungsi,” ungkapnya.

Baca juga: Bantuan Obat dan Logistik Senilai Rp350 Juta Dikirim ke Aceh Tamiang

Saat rombongan KAMMI sampai di Aceh Tamiang, beberapa titik pusat kota dan pasar mulai menunjukkan proses pembersihan.

Namun, kebutuhan dasar masyarakat disebut masih jauh dari cukup. 

"Listrik belum menyala, jaringan komunikasi terputus total, sementara bau anyir dari sisa lumpur masih menyebar di banyak lokasi," kata Hasan.

Sementara itu, Nazmul berharap bahwa apa yang dilakukan kader KAMMI bisa menjadi penyemangat dan meringankan apa yang dialami warga Tamian.

“Kamu akan terus berkoordinasi agar bantuan dapat menjangkau titik-titik yang masih belum tersentuh,” ujar Nazmul di sela penyaluran bantuan.

Kunjungan ini, dikatakan Nazmul, menjadi bentuk komitmen organisasi dalam memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan. 

"Kami juga berencana merumuskan langkah lanjutan agar proses pemulihan Aceh Tamiang dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran," tandasnya.

Diketahui, adapun korban jiwa bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi 969 orang, per Rabu (10/12/2025).

Data tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatinkom) Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa korban meninggal dunia bertambah 5 jenazah.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Aceh Tamiang
air bersih
makanan
