LAZNAS Abulyatama Indonesia Kirimkan 6 Water Truck untuk Penyintas Banjir Aceh

TRIBUNNEWS.COM, ACEH – Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, memaksa ribuan keluarga hidup dalam krisis air bersih.

Menyikapi kondisi darurat ini, LAZNAS Abulyatama Indonesia bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Pada 8 Desember 2025, enam unit water truck penuh muatan air bersih diberangkatkan menuju titik-titik terdampak, di antaranya Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Kehadiran armada ini menjadi penopang vital bagi warga, lantaran banyak sumber air yang tercemar dan tak lagi layak konsumsi.

Air bersih dari truk bantuan kini menjadi sandaran utama masyarakat untuk memasak, minum, hingga kebutuhan sehari-hari.

Distribusi dilakukan bertahap, dengan prioritas pada wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki jumlah penyintas paling banyak.

Tim relawan juga membuka koordinasi dengan posko-posko setempat agar penyaluran tepat sasaran.

Bantuan ini merupakan bagian dari program Tanggap Darurat Banjir Sumatera, yang mencakup penyediaan logistik, layanan kesehatan, kebutuhan medis, hingga dukungan psikis bagi warga terdampak.

LAZNAS Abulyatama Indonesia mengajak masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi melalui donasi, yang akan langsung disalurkan kepada para penyintas.

Dengan hadirnya water truck, diharapkan proses pemulihan berjalan lebih cepat sekaligus menekan risiko penyakit akibat minimnya akses air bersih.