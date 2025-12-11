Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

LAZNAS Abulyatama Indonesia Kirimkan 6 Water Truck untuk Penyintas Banjir Aceh

Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, memaksa ribuan keluarga hidup dalam krisis air bersih.

Editor: Dodi Esvandi
zoom-in LAZNAS Abulyatama Indonesia Kirimkan 6 Water Truck untuk Penyintas Banjir Aceh
HO/IST
LAZNAS Abulyatama Indonesia bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan. Pada 8 Desember 2025, enam unit water truck penuh muatan air bersih diberangkatkan menuju titik-titik terdampak, di antaranya Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. 

TRIBUNNEWS.COM, ACEH – Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, memaksa ribuan keluarga hidup dalam krisis air bersih.

Menyikapi kondisi darurat ini, LAZNAS Abulyatama Indonesia bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Pada 8 Desember 2025, enam unit water truck penuh muatan air bersih diberangkatkan menuju titik-titik terdampak, di antaranya Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Kehadiran armada ini menjadi penopang vital bagi warga, lantaran banyak sumber air yang tercemar dan tak lagi layak konsumsi.

Air bersih dari truk bantuan kini menjadi sandaran utama masyarakat untuk memasak, minum, hingga kebutuhan sehari-hari.

Distribusi dilakukan bertahap, dengan prioritas pada wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki jumlah penyintas paling banyak.

Baca juga: KAMMI Jangkau Wilayah Terisolir di Aceh Tamiang, Sebut Warga Masih Kekurangan Makanan dan Air Bersih

Tim relawan juga membuka koordinasi dengan posko-posko setempat agar penyaluran tepat sasaran.

Bantuan ini merupakan bagian dari program Tanggap Darurat Banjir Sumatera, yang mencakup penyediaan logistik, layanan kesehatan, kebutuhan medis, hingga dukungan psikis bagi warga terdampak.

LAZNAS Abulyatama Indonesia mengajak masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi melalui donasi, yang akan langsung disalurkan kepada para penyintas.

Dengan hadirnya water truck, diharapkan proses pemulihan berjalan lebih cepat sekaligus menekan risiko penyakit akibat minimnya akses air bersih.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Super Skor

Neville Masih Percaya Arsenal Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Laznas Abulyatama
Aceh
Sumatera Barat
Tribunnews
