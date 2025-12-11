Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Harga Beras Rp 300 Ribu per Kaleng Bikin Warga di Aceh Tengah Menjerit, TNI Kirim Bantuan Tambahan

TNI terus memantau perkembangan situasi di wilayah Celala dan daerah-daerah lain yang terdampak bencana.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Gita Irawan
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Harga Beras Rp 300 Ribu per Kaleng Bikin Warga di Aceh Tengah Menjerit, TNI Kirim Bantuan Tambahan
Tribunnews/Gita Irawan
BANJIR DAN LONGSOR - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah di Posko Terpadu TNI Penanggulangan Bencana Alam di Wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada Jumat (5/12/2025). Freddy Ardianzah mengatakan TNI terus memantau perkembangan situasi di wilayah Celala dan daerah-daerah lain yang terdampak bencana. 

Ringkasan Berita:
  • Harga beras mencapai Rp 300 ribu per kaleng di Kecamatan Celala, Aceh Tengah
  • Akses menuju Kecamatan Celala masih benar-benar terputus total pascabanjir dan longsor yang melanda Aceh Tengah
  • TNI sudah mengerahkan satuan setempat untuk membantu distribusi bantuan, baik melalui jalur darat maupun upaya pembukaan akses


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga beras yang mencapai Rp 300 ribu per kaleng di Kecamatan Celala, Aceh Tengah pascabanjir dan longsor membuat warga menjerit kelaparan.

Harga beras per kaleng di Aceh umumnya Rp220.000–Rp225.000, tetapi bisa melonjak drastis saat terjadi bencana atau gangguan pasokan.

Baca juga: 4.634 Ton Beras SPHP Didistribusikan ke Papua Menjelang Nataru

Ukuran kaleng tidak selalu seragam; beberapa pasar memakai 14–16 kg, sehingga harga bisa sedikit berbeda.

Merespons hal itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI terus memantau perkembangan situasi di wilayah Celala dan daerah-daerah lain yang terdampak bencana.

Baca juga: Akses Lumpuh, Takengon Terisolasi: Warga Kesulitan Beras dan Obat, Perbaikan Jalan Mendesak

TNI, kata dia, sudah mengerahkan satuan setempat untuk membantu distribusi bantuan, baik melalui jalur darat maupun upaya pembukaan akses. 

Namun, lanjutnya, kondisi medan dan cuaca di beberapa titik memang masih cukup berat sehingga distribusi dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi lapangan.

Rekomendasi Untuk Anda

"TNI siap menambah pengiriman bantuan logistik, termasuk bahan pangan seperti beras, apabila terdapat laporan kekurangan atau kondisi darurat di wilayah tersebut," kata Freddy saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (11/12/2025).

"Saat ini satuan terdekat sedang melakukan pengecekan dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan riil masyarakat, termasuk di Celala," imbuhnya.

Untuk daerah yang masih terisolasi, kata Freddy, TNI juga menyiapkan opsi pengiriman bantuan melalui udara (airdrop) apabila akses darat tidak memungkinkan.

Pada prinsipnya, ungkap dia, TNI selalu hadir di tengah masyarakat dan siap mendukung pemerintah daerah maupun pusat dalam percepatan penanganan darurat. 

"Kami pastikan kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk bahan pangan, menjadi prioritas utama dalam pendistribusian bantuan," pungkasnya.

Diberitakan TribunGayo.com sebelumnya, akses menuju Kecamatan Celala masih benar-benar terputus total pascabanjir dan longsor yang melanda Aceh Tengah sejak awal pekan lalu hingga Minggu (7/12/2025).

Dua jalur utama yang biasa digunakan warga untuk menuju Takengon baik melalui Kecamatan Silih Nara maupun Lintas Kuyun saat ini tak dapat dilalui.

Selain itu, jalur menuju arah Beutong juga ikut putus sehingga membuat satu kecamatan itu terkurung tanpa akses keluar. 

Baca juga: Aura Kasih Tak Lagi Repot Beli Beras, Kini Bangun Bisnis Pertanian dan Peternakan Ayam 

Hanya kendaraan roda dua yang bisa memaksa melewati jalur ke Beutong Atas dengan kondisi yang sangat berbahaya.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
harga beras
Aceh
TNI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

 Beda dengan Bahlil, AHY dapat Laporan Listrik Mati Total pada 12 Kecamatan di Aceh Tamiang

 Beda dengan Bahlil, AHY dapat Laporan Listrik Mati Total pada 12 Kecamatan di Aceh Tamiang

LAZNAS Abulyatama Indonesia Kirimkan 6 Water Truck untuk Penyintas Banjir Aceh

LAZNAS Abulyatama Indonesia Kirimkan 6 Water Truck untuk Penyintas Banjir Aceh

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas