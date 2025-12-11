Harga Beras Rp 300 Ribu per Kaleng Bikin Warga di Aceh Tengah Menjerit, TNI Kirim Bantuan Tambahan

Ringkasan Berita: Harga beras mencapai Rp 300 ribu per kaleng di Kecamatan Celala, Aceh Tengah

Akses menuju Kecamatan Celala masih benar-benar terputus total pascabanjir dan longsor yang melanda Aceh Tengah

TNI sudah mengerahkan satuan setempat untuk membantu distribusi bantuan, baik melalui jalur darat maupun upaya pembukaan akses



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga beras yang mencapai Rp 300 ribu per kaleng di Kecamatan Celala, Aceh Tengah pascabanjir dan longsor membuat warga menjerit kelaparan.

Harga beras per kaleng di Aceh umumnya Rp220.000–Rp225.000, tetapi bisa melonjak drastis saat terjadi bencana atau gangguan pasokan.

Baca juga: 4.634 Ton Beras SPHP Didistribusikan ke Papua Menjelang Nataru

Ukuran kaleng tidak selalu seragam; beberapa pasar memakai 14–16 kg, sehingga harga bisa sedikit berbeda.

Merespons hal itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI terus memantau perkembangan situasi di wilayah Celala dan daerah-daerah lain yang terdampak bencana.

Baca juga: Akses Lumpuh, Takengon Terisolasi: Warga Kesulitan Beras dan Obat, Perbaikan Jalan Mendesak

TNI, kata dia, sudah mengerahkan satuan setempat untuk membantu distribusi bantuan, baik melalui jalur darat maupun upaya pembukaan akses.

Namun, lanjutnya, kondisi medan dan cuaca di beberapa titik memang masih cukup berat sehingga distribusi dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi lapangan.

Rekomendasi Untuk Anda

"TNI siap menambah pengiriman bantuan logistik, termasuk bahan pangan seperti beras, apabila terdapat laporan kekurangan atau kondisi darurat di wilayah tersebut," kata Freddy saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (11/12/2025).

"Saat ini satuan terdekat sedang melakukan pengecekan dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan riil masyarakat, termasuk di Celala," imbuhnya.

Untuk daerah yang masih terisolasi, kata Freddy, TNI juga menyiapkan opsi pengiriman bantuan melalui udara (airdrop) apabila akses darat tidak memungkinkan.

Pada prinsipnya, ungkap dia, TNI selalu hadir di tengah masyarakat dan siap mendukung pemerintah daerah maupun pusat dalam percepatan penanganan darurat.

"Kami pastikan kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk bahan pangan, menjadi prioritas utama dalam pendistribusian bantuan," pungkasnya.

Diberitakan TribunGayo.com sebelumnya, akses menuju Kecamatan Celala masih benar-benar terputus total pascabanjir dan longsor yang melanda Aceh Tengah sejak awal pekan lalu hingga Minggu (7/12/2025).

Dua jalur utama yang biasa digunakan warga untuk menuju Takengon baik melalui Kecamatan Silih Nara maupun Lintas Kuyun saat ini tak dapat dilalui.

Selain itu, jalur menuju arah Beutong juga ikut putus sehingga membuat satu kecamatan itu terkurung tanpa akses keluar.

Baca juga: Aura Kasih Tak Lagi Repot Beli Beras, Kini Bangun Bisnis Pertanian dan Peternakan Ayam

Hanya kendaraan roda dua yang bisa memaksa melewati jalur ke Beutong Atas dengan kondisi yang sangat berbahaya.