Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Tujuan Terkait
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, 1.700 Pelaku UMKM Didorong Naik Kelas

Pemprov Sumut meluncurkan Fast Track Young Preneur 2025 untuk mendorong 1.700 pelaku UMKM muda naik kelas lewat pelatihan dan pendampingan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Content Writer
zoom-in Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, 1.700 Pelaku UMKM Didorong Naik Kelas
Dok. Diskominfo Sumut/Fahmi Aulia
FYP FEST 2025 - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya didampingi Kepala Dinas Koperasi & UKM Sumut Naslindo Sirait menghadiri sekaligus menutup acara Fast Track Young Prenuer (FYP) Fest 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi & UKM Sumut di Ballroom Grand Mercure Hotel Medan, Rabu (10/12/2025). Wagub Sumut juga sempat berkeliling melihat berbagai produk dari para pengusaha muda Sumut yang dipajang di bazar. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi menghadirkan program Fast Track Young Preneur (FYP) sebagai langkah mempercepat lahirnya wirausaha muda yang lebih kompetitif. 

Program ini menargetkan 1.700 pelaku UMKM agar bisa naik kelas dan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem bisnis yang lebih kuat di Sumut. 

“Ini adalah momentum penting bagi kebangkitan wirausaha muda dan UMKM Sumut. Struktur ekonomi kita masih menghadapi tantangan mendasar, 98 persen pelaku usaha di Sumut adalah usaha mikro, namun hanya sebagian kecil yang naik kelas,” ujar Surya.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat membuka FYP 2025 di Hotel Grand Mercure, Medan, Rabu (10/12/2025). 

Baca juga: Pemprov Sumut Bakal Jadi Pilot Project Manajemen Talenta ASN Nasional

Menurutnya, FYP merupakan wahana pembinaan berjenjang yang mencakup pelatihan, pendampingan, sertifikasi, kurasi, business coaching, akses pembiayaan hingga business matching.

“Saya ingin menegaskan bahwa kolaborasi adalah pendorong pertumbuhan ekonomi Sumut yang cepat, inklusif, dan berkelanjutan,” jelas Surya. 

Surya juga berpesan agar pelaku usaha muda membangun karakter dan integritas bisnis, serta menuntaskan legalitas usaha seperti NIB, sertifikasi halal hingga standar kualitas produk.

Rekomendasi Untuk Anda

“Terus lakukan inovasi dan digitalisasi. Dunia usaha saat ini adalah dunia digital. Tanpa adaptasi kita tertinggal. Pelaku UMKM, beranilah scale-up dan bermitra,” ucap Surya. 

Pemprov Sumut berkomitmen melanjutkan FYP di tahun berikutnya dengan memperluas inkubasi di sektor strategis, memfasilitasi akses permodalan, memperkuat kurasi dan standardisasi produk, serta memperbesar akses ke pasar modern dan ekspor. 

Baca juga: Wagub Sumut Surya Ajak Ikatan Pelajar Al-Washliyah Siapkan Kader Sambut Indonesia Emas 2045

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Tags:
UMKM
Pemprov Sumut
Wirausaha Muda
Fast Track Young Prenuer (FYP)
ekonomi daerah
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Rektor IPB Berharap HHT Jepang Sebagai Jembatan UMKM Indonesia ke Pasar Global

Rektor IPB Berharap HHT Jepang Sebagai Jembatan UMKM Indonesia ke Pasar Global

Inspirasi UMKM Kreatif: Cerita Erni Porwaningsih Membangun Rnie Flowercraft dari Nol

Inspirasi UMKM Kreatif: Cerita Erni Porwaningsih Membangun Rnie Flowercraft dari Nol

Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas