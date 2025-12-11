Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Prakiraan Cuaca

Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Besok Jumat 12 Desember 2025: Makassar Hujan Ringan

Simak selengkapnya prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia Timur, besok Jumat 12 Desember 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Salma Fenty Irlanda
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Besok Jumat 12 Desember 2025: Makassar Hujan Ringan
jogja.tribunnews.com
PRAKIRAAN CUACA - Potret hujan deras. Prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia Timur, besok Jumat 12 Desember 2025. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia Timur, besok Jumat 12 Desember 2025.

Yakni prakiraan cuaca di Jayapura, ibu Kota Papua, Ambon Ibu Kota Maluku, dan Makassar ibu kota Sulawesi Selatan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah di tiga ibu kota di wilayah Indonesia timur tersebut diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Berikut prakiraan cuaca tiga ibu kota di Indonesia Timur, Jumat 12 Desember 2025.

Prakiraan cuaca di ibu kota Papua, yakni Jayapura, dikutip dari Instagram @infobmkgpapua:

Kota Jayapura

Pagi Hari: Hujan Sedang

Siang Hari: Hujan Ringan

Malam Hari: Hujan Ringan

Rekomendasi Untuk Anda

Dini Hari: Hujan Ringan

Suhu: 23-26°C

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Hari Ini, Kamis 11 Desember 2025: 27 Provinsi Waspada Hujan Lebat

Angin: 3-8 km dari barat laut.

Kelembapan udara: 88-98 persen

Prakiraan cuaca di ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Makassar, dikutip dari bmkg.go.id:

Kota Makassar

Mariso: Hujan Ringan

Mamajang: Hujan Ringan

Makassar: Hujan Ringan

Ujung Pandang: Hujan Ringan

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Halaman 1/2
12
Tags:
Prakiraan Cuaca
Papua
Maluku
Makassar
BMKG
Evergreen
Jayapura
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Prakiraan Cuaca

Peringatan Dini Hujan di Indonesia Kamis, 11 Desember 2025: Bali Waspada, Sumatra Selatan Siaga

Peringatan Dini Hujan di Indonesia Kamis, 11 Desember 2025: Bali Waspada, Sumatra Selatan Siaga

Daftar Kota dan Kabupaten di Sumatra Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat pada 11 Desember 2025

Daftar Kota dan Kabupaten di Sumatra Berpotensi Hujan Lebat-Sangat Lebat pada 11 Desember 2025

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas