Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Besok Jumat 12 Desember 2025: Makassar Hujan Ringan
Simak selengkapnya prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia Timur, besok Jumat 12 Desember 2025.
TRIBUNNEWS.COM - Simak prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia Timur, besok Jumat 12 Desember 2025.
Yakni prakiraan cuaca di Jayapura, ibu Kota Papua, Ambon Ibu Kota Maluku, dan Makassar ibu kota Sulawesi Selatan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah di tiga ibu kota di wilayah Indonesia timur tersebut diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Berikut prakiraan cuaca tiga ibu kota di Indonesia Timur, Jumat 12 Desember 2025.
Prakiraan cuaca di ibu kota Papua, yakni Jayapura, dikutip dari Instagram @infobmkgpapua:
Kota Jayapura
Pagi Hari: Hujan Sedang
Siang Hari: Hujan Ringan
Malam Hari: Hujan Ringan
Dini Hari: Hujan Ringan
Suhu: 23-26°C
Angin: 3-8 km dari barat laut.
Kelembapan udara: 88-98 persen
Prakiraan cuaca di ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Makassar, dikutip dari bmkg.go.id:
Kota Makassar
Mariso: Hujan Ringan
Mamajang: Hujan Ringan
Makassar: Hujan Ringan
Ujung Pandang: Hujan Ringan
