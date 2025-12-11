Prakiraan Cuaca 3 Ibu Kota di Indonesia Timur Besok Jumat 12 Desember 2025: Makassar Hujan Ringan

TRIBUNNEWS.COM - Simak prakiraan cuaca tiga ibu kota di wilayah di Indonesia Timur, besok Jumat 12 Desember 2025.

Yakni prakiraan cuaca di Jayapura, ibu Kota Papua, Ambon Ibu Kota Maluku, dan Makassar ibu kota Sulawesi Selatan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah di tiga ibu kota di wilayah Indonesia timur tersebut diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Berikut prakiraan cuaca tiga ibu kota di Indonesia Timur, Jumat 12 Desember 2025.

Prakiraan cuaca di ibu kota Papua, yakni Jayapura, dikutip dari Instagram @infobmkgpapua:

Kota Jayapura

Pagi Hari: Hujan Sedang

Siang Hari: Hujan Ringan

Malam Hari: Hujan Ringan

Dini Hari: Hujan Ringan

Suhu: 23-26°C

Angin: 3-8 km dari barat laut.

Kelembapan udara: 88-98 persen

Prakiraan cuaca di ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Makassar, dikutip dari bmkg.go.id:

Kota Makassar

Mariso: Hujan Ringan

Mamajang: Hujan Ringan

Makassar: Hujan Ringan

Ujung Pandang: Hujan Ringan