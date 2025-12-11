Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Pencarian Masih Berlangsung, Satu Santriwati MBS Blora Ditemukan Meninggal

Satu santriwati MBS Blora ditemukan meninggal di Sungai Lusi, tiga selamat, dan empat lainnya masih dicari setelah terseret arus deras.

Editor: Eko Sutriyanto
Ringkasan Berita:
  • Satu santriwati MBS Blora ditemukan meninggal setelah tenggelam di Sungai Lusi, sementara tiga lainnya selamat dan empat masih dicari. 
  • Delapan santriwati sebelumnya bermain di sungai saat arus deras tanpa sepengetahuan ustaz. 
  • Insiden terjadi ketika salah satu korban meminta pertolongan dan lainnya ikut terseret arus.

TRIBUNNEWS.COM, BLORA –  Satu santriwati Muhammadiyah Boarding School (MBS) Tahfidzul Qur’an Al Maa’uun Blora yang tenggelam di Sungai Lusi, Kelurahan Kedungjenar, Kecamatan Blora, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 13.00 WIB.

Korban ditemukan setelah pencarian berlangsung kurang lebih enam jam sejak kejadian.

Peristiwa ini sebelumnya melibatkan delapan santriwati yang tenggelam pada pukul 06.30 WIB.

Hingga pukul 13.55 WIB, tiga santriwati ditemukan selamat, satu meninggal dunia, dan empat lainnya masih dalam proses pencarian.

Kasatreskrim Polres Blora, AKP Zaenul Arifin, mengatakan satu korban yang meninggal ditemukan berjarak sekitar 20 meter dari tiga rekan yang selamat setelah tersangkut di bagian sungai.

“Saat ini pencarian terhadap empat korban lain masih berlangsung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelum kejadian terdapat sekitar 60 santri yang berkunjung ke rumah ustaz mereka karena masa pascaujian.

Delapan santriwati kemudian berpisah dari rombongan dan menuju area Sungai Lusi untuk bermain.

Para santriwati kerap mencari kerang ketika sungai dalam kondisi kering namun pagi tadi arus sungai sedang deras akibat hujan.

“Anak-anak bermain tanpa sepengetahuan ustaz karena sebelumnya terbiasa mencari kerang saat sungai dangkal. Saat ustaz mengetahui dan menuju sungai, kejadian sudah berlangsung,” kata AKP Zaenul.

Kabid Pelayanan RSUD R. Soetidjono, dr. Farida Laela, membenarkan satu santriwati telah dibawa ke kamar jenazah dalam kondisi meninggal.

Di lokasi kejadian, sejumlah keluarga korban menunggu proses pencarian.

Beberapa di antaranya tampak tidak kuasa menahan tangis.

Keterangan Saksi

Salah satu saksi, Ardina Kiki Sulistyawati (13), mengatakan delapan santriwati awalnya hanya ingin melihat arus sungai.

Sumber: Tribun Jateng
Tags:
santriwati tenggelam
Blora
Sungai Lusi
