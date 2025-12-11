Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Natal dan Tahun Baru

Tingkatkan Keselamatan saat Nataru, Rest Area KM 379A Tol Batang-Semarang Tambah Layanan Akomodasi

Kehadiran Swiss-Belexpress KM 379A semakin melengkapi fasilitas Rest Area dan juga sebagai pusat layanan terpadu bagi pengguna jalan

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Seno T.S
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Tingkatkan Keselamatan saat Nataru, Rest Area KM 379A Tol Batang-Semarang Tambah Layanan Akomodasi
HO/IST
PENINGKATAN FASILITAS - PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) meresmikan Swiss-Belexpress Hotel yang berlokasi di Rest Area KM 379A Ruas Tol Batang–Semarang, sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengendara tol. 
Ringkasan Berita:
  • Tersedia hotel di Rest Area KM 379A Ruas Tol Batang–Semarang.
  • Adanya hotel turut menciptakan perjalanan jarak jauh yang lebih aman, serta mengurangi risiko kelelahan pengemudi.
  • Terdapat peningkatan pajak daerah, pemberdayaan tenaga kerja lokal.
 
 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arus kendaraan di jalan Tol Trans Jawa akan melonjak saat periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Menyikapi hal itu, emiten PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) meresmikan Swiss-Belexpress Hotel yang berlokasi di Rest Area KM 379A Ruas Tol Batang–Semarang, sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengendara tol.

Baca juga: Mendagri Tito Minta Pemda Siaga Hadapi Nataru dan Potensi Bencana

Kehadiran Swiss-Belexpress KM 379A semakin melengkapi fasilitas Rest Area dan juga sebagai pusat layanan terpadu bagi pengguna jalan.

Direktur KDTN, Rolf B Pohan, mengatakan, dalam hotel tersebut terdapat layanan kesehatan dasar dan konseling cepat bagi pengendara yang membutuhkan.

"Hotel ini turut mendukung visi pemerintah dan operator jalan tol dalam menciptakan perjalanan jarak jauh yang lebih aman serta mengurangi risiko kelelahan pengemudi," ujar Rolf dikutip Kamis (11/12/2025).

Ia berharap, perseroan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungannya hotel ini agar emberikan nilai tambah yang optimal, tidak hanya bagi para pengguna jalan, tetapi juga bagi para pelaku usaha dan pihak terkait lainnya.

Baca juga: Daftar Lengkap Kereta Api Tambahan untuk Angkutan Nataru 2025/2026 beserta Relasi dan Jadwalnya

Rekomendasi Untuk Anda

"Kami juga berharap bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui peningkatan pajak daerah, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta berbagai dampak positif bagi masyarakat sekitar,” tutur Rolf.

 


 
 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
keselamatan
Nataru
rest area
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Natal dan Tahun Baru

Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Gelontorkan 4.634 Ton Beras SPHP di Papua Raya

Jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Gelontorkan 4.634 Ton Beras SPHP di Papua Raya

Pelni Proyeksi Penumpang Kapal Saat Nataru Sebanyak 555 Ribu Orang, Puncaknya di 20 Desember 2025

Pelni Proyeksi Penumpang Kapal Saat Nataru Sebanyak 555 Ribu Orang, Puncaknya di 20 Desember 2025

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas