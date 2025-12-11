Tingkatkan Keselamatan saat Nataru, Rest Area KM 379A Tol Batang-Semarang Tambah Layanan Akomodasi

Ringkasan Berita: Tersedia hotel di Rest Area KM 379A Ruas Tol Batang–Semarang.

Adanya hotel turut menciptakan perjalanan jarak jauh yang lebih aman, serta mengurangi risiko kelelahan pengemudi.

Terdapat peningkatan pajak daerah, pemberdayaan tenaga kerja lokal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arus kendaraan di jalan Tol Trans Jawa akan melonjak saat periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Menyikapi hal itu, emiten PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) meresmikan Swiss-Belexpress Hotel yang berlokasi di Rest Area KM 379A Ruas Tol Batang–Semarang, sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengendara tol.

Kehadiran Swiss-Belexpress KM 379A semakin melengkapi fasilitas Rest Area dan juga sebagai pusat layanan terpadu bagi pengguna jalan.

Direktur KDTN, Rolf B Pohan, mengatakan, dalam hotel tersebut terdapat layanan kesehatan dasar dan konseling cepat bagi pengendara yang membutuhkan.

"Hotel ini turut mendukung visi pemerintah dan operator jalan tol dalam menciptakan perjalanan jarak jauh yang lebih aman serta mengurangi risiko kelelahan pengemudi," ujar Rolf dikutip Kamis (11/12/2025).

Ia berharap, perseroan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungannya hotel ini agar emberikan nilai tambah yang optimal, tidak hanya bagi para pengguna jalan, tetapi juga bagi para pelaku usaha dan pihak terkait lainnya.

"Kami juga berharap bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui peningkatan pajak daerah, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta berbagai dampak positif bagi masyarakat sekitar,” tutur Rolf.





