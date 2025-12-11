Pendistribusian Bantuan untuk Korban Bencana yang Terisolir di Aceh, PSI Terjunkan Drone

Ringkasan Berita: Akses distribusi bantuan di Aceh sangat terhambat akibat jalan putus, jembatan amblas, dan longsor, sehingga beberapa wilayah hanya bisa dijangkau lewat udara.

Relawan PSI menerapkan inovasi distribusi bantuan menggunakan drone untuk mengirim kebutuhan pokok ke Aceh Tengah, setelah jalur darat tidak dapat diakses; bantuan lainnya dipikul manual melewati jalur ekstrem.

PSI menyalurkan bantuan besar ke berbagai daerah terdampak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penanganan bencana banjir di Aceh beberapa hari terakhir berlangsung dalam kondisi yang sangat menantang.

Pasalnya, akses jalan yang terputus, jembatan amblas, hingga longsor di sejumlah titik membuat distribusi bantuan terhambat.

Bahkan, sejumlah wilayah tidak bisa diakses melalui darat dan hanya bisa melewati udara.

Merespons hal tersebut, para relawan PSI mengambil langkah tak biasa yakni menggunakan drone untuk mengirim bantuan ke wilayah yang tak bisa diakses kendaraan.

Ketua DPW PSI Aceh, Zulkarnaini Syeh Joel menjelaskan, Posko utama PSI di Bireuen telah menyalurkan sejumlah kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak goreng, telur, air mineral, mi instan, susu, roti, kue, hingga pakaian layak pakai untuk warga terdampak di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen.

“Posko utama di Kabupaten Bireuen telah menyalurkan beras sebanyak 2,9 Ton untuk korban berdampak di Aceh Tengah, Bener Meriah dan Bireuen,” katanya, Kamis (11/12/2025).

Selain distribusi logistik, relawan PSI juga membantu evakuasi warga Nagan Raya yang terjebak banjir di Aceh Tengah, sebelum dipulangkan melalui jalur darat dari Bireuen menuju Nagan Raya.

Namun tantangan terbesar muncul di jalur distribusi. Relawan harus melintas sungai dengan jembatan yang putus di Kutablang Bireuen, kemudian memikul bantuan melewati jembatan amblas di Desa Teupin Mane, Kecamatan Juli.

Di Bener Meriah, perjalanan makin berat karena jalan longsor memaksa bantuan dipanggul secara manual. Puncak inovasi muncul saat bantuan harus masuk ke Aceh Tengah.

“Untuk barang bantuan yang menuju Aceh Tengah, para relawan menggunakan jasa drone untuk langsir barang akibat jalan yang belum bisa di Akses,” kata Zulkarnaini.

Cara itu terbukti efektif, hingga seluruh bantuan PSI tiba selamat setelah perjalanan darat dan udara kecil selama dua hari dua malam.

Selain itu, PSI juga menyalurkan bantuan di Aceh Tamiang, termasuk paket bantuan yang dikirim langsung oleh Ketua Umum PSI.

Distribusi air bersih turut dilakukan dengan dukungan para dermawan.

Dia menegaskan, relawan di lapangan bekerja bersama warga mencari cara agar bantuan tetap sampai.

“Di Aceh Tengah dan Bener Meriah, para relawan bersama warga harus berfikir bagaimana cara nya bantuan harus tiba di kabupaten tujuan, dengan cara pikul barang jalan kaki, serta gunakan drone untuk langsir barang,” jelasnya.

Meski dapur umum telah berjalan di Aceh Tamiang, kebutuhan penyintas masih besar. Mulai dari air bersih, kebutuhan bayi, kebutuhan anak, serta layanan kesehatan.

Sementara itu, komunikasi menjadi kendala serius karena jaringan seluler sulit diakses dan listrik masih padam di sebagian besar wilayah.

PSI menargetkan pembukaan dua dapur umum tambahan di Aceh Tengah dan Bener Meriah. (*)