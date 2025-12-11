Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Kemkomdigi Beri Dukungan Psikososial untuk Anak-anak Terdampak Banjir Bandang di Sumatra

Kemkomdigi bersama Save the Children memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak banjir bandang di Sumatera.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Kemkomdigi Beri Dukungan Psikososial untuk Anak-anak Terdampak Banjir Bandang di Sumatra
HO/IST
DUKUNGAN PSIKOSOSIAL - Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Save the Children memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak banjir bandang dan longsor tiga Provinsi di Sumatra. 

Ringkasan Berita:
  • Kemkomdigi dan Save the Children memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.
  • Anak-anak mengalami trauma pascabencana, termasuk ketakutan ekstrem dan kecemasan yang dipicu suara hujan; fasilitator menerapkan pendekatan bertahap dan metode Psychological First Aid (PFA).
  • Program dilaksanakan di berbagai posko pengungsian.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Save the Children memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak banjir bandang dan longsor tiga Provinsi di Sumatra.

Dukungan ini menjadi bagian dari komitmen memperluas layanan pemulihan pascabencana, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak. 

Kegiatan meliputi menggambar, mewarnai, permainan kelompok, hingga sesi mendongeng.
Ketua Tim Kemkomdigi, Taofiq Rauf mengatakan bahwa upaya pemulihan pascabencana bukan hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga kesehatan mental dan kesejahteraan anak- anak.

“Pendekatan ini sejalan dengan mandat Kemkomdigi dalam memperkuat komunikasi publik yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh di wilayah terdampak,” ujarnya dalam keterangan Kamis (11/12/2025).

Sementara Fasilitator psikososial Save the Children, Syahferi Anwar, menjelaskan bahwa anak-anak di wilayah terdampak umumnya mengalami ketakutan ekstrem pada fase awal pascabencana. 

Suara hujan menjadi pemicu utama munculnya kembali memori traumatis.

Rekomendasi Untuk Anda

“Begitu hujan turun, yang mereka cari pertama adalah orang tua. Objek lekat mereka terguncang,” ujar Syahferi. 

Fenomena ini berbeda dengan anak-anak di pesisir yang lebih terbiasa dengan banjir musiman dan memiliki kemampuan adaptasi lebih kuat. 

Dia mencontohkan situasi di Tamiang, salah satu wilayah longsor dampingan mereka. 

Dua hari pascakejadian, anak-anak masih menolak diajak berkumpul atau bermain. 

"Mereka takut. Saat bertemu orang baru, mereka tambah cemas. Jadi pendekatan harus perlahan, berbaur dulu,” jelasnya.

Pulihkan Kepercayaan Diri

Syahferi menerangkan bahwa program dukungan psikososial dilaksanakan melalui tahapan yang jelas:

1. Pembukaan dan pengenalan, untuk menciptakan rasa aman.
2. Kegiatan inti, seperti menggambar, menyusun puzzle, dan permainan kelompok untuk menurunkan kecemasan.
3. Fase transisi, agar anak tidak menjadi bergantung pada fasilitator.

“Jangan sampai anak sudah kembali stabil, lalu tiba-tiba kita pergi dan mereka kembali ke trauma awal. Itu yang kami hindari,” katanya.

Untuk anak yang terpisah dari orang tuanya saat banjir bandang, pendamping menggunakan metode Psychological First Aid (PFA). 

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Kementerian Komunikasi dan Digital
banjir
Sumatera
Save the Children
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Pendistribusian Bantuan untuk Korban Bencana yang Terisolir di Aceh, PSI Terjunkan Drone

Pendistribusian Bantuan untuk Korban Bencana yang Terisolir di Aceh, PSI Terjunkan Drone

Peduli Korban Bencana, BHS Kirim Logistik untuk Warga Aceh Tamiang hingga Dorong Penguatan Mitigasi

Peduli Korban Bencana, BHS Kirim Logistik untuk Warga Aceh Tamiang hingga Dorong Penguatan Mitigasi

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas