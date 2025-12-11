Kemkomdigi Beri Dukungan Psikososial untuk Anak-anak Terdampak Banjir Bandang di Sumatra

Ringkasan Berita: Kemkomdigi dan Save the Children memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.

Anak-anak mengalami trauma pascabencana, termasuk ketakutan ekstrem dan kecemasan yang dipicu suara hujan; fasilitator menerapkan pendekatan bertahap dan metode Psychological First Aid (PFA).

Program dilaksanakan di berbagai posko pengungsian.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Save the Children memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak banjir bandang dan longsor tiga Provinsi di Sumatra.

Dukungan ini menjadi bagian dari komitmen memperluas layanan pemulihan pascabencana, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak.

Kegiatan meliputi menggambar, mewarnai, permainan kelompok, hingga sesi mendongeng.

Ketua Tim Kemkomdigi, Taofiq Rauf mengatakan bahwa upaya pemulihan pascabencana bukan hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga kesehatan mental dan kesejahteraan anak- anak.

“Pendekatan ini sejalan dengan mandat Kemkomdigi dalam memperkuat komunikasi publik yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh di wilayah terdampak,” ujarnya dalam keterangan Kamis (11/12/2025).

Sementara Fasilitator psikososial Save the Children, Syahferi Anwar, menjelaskan bahwa anak-anak di wilayah terdampak umumnya mengalami ketakutan ekstrem pada fase awal pascabencana.

Suara hujan menjadi pemicu utama munculnya kembali memori traumatis.

“Begitu hujan turun, yang mereka cari pertama adalah orang tua. Objek lekat mereka terguncang,” ujar Syahferi.

Fenomena ini berbeda dengan anak-anak di pesisir yang lebih terbiasa dengan banjir musiman dan memiliki kemampuan adaptasi lebih kuat.

Dia mencontohkan situasi di Tamiang, salah satu wilayah longsor dampingan mereka.

Dua hari pascakejadian, anak-anak masih menolak diajak berkumpul atau bermain.

"Mereka takut. Saat bertemu orang baru, mereka tambah cemas. Jadi pendekatan harus perlahan, berbaur dulu,” jelasnya.

Pulihkan Kepercayaan Diri

Syahferi menerangkan bahwa program dukungan psikososial dilaksanakan melalui tahapan yang jelas:

1. Pembukaan dan pengenalan, untuk menciptakan rasa aman.

2. Kegiatan inti, seperti menggambar, menyusun puzzle, dan permainan kelompok untuk menurunkan kecemasan.

3. Fase transisi, agar anak tidak menjadi bergantung pada fasilitator.

“Jangan sampai anak sudah kembali stabil, lalu tiba-tiba kita pergi dan mereka kembali ke trauma awal. Itu yang kami hindari,” katanya.

Untuk anak yang terpisah dari orang tuanya saat banjir bandang, pendamping menggunakan metode Psychological First Aid (PFA).