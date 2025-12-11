Miras Ilegal 1 Ton Diamankan di Manado, Wagub Sulut: Pukulan Tegas ke Sindikat Penyelundup Minuman

Ringkasan Berita: Aparat Bea Cukai Sulbagtara, Kodaeral VIII, dan KSOP Manado berhasil mengamankan 1 ton (1.003,5 liter) cap tikus ilegal di Pelabuhan Calaca, Manado, pada 30 November 2025.

Wagub Sulut Victor Mailangkay menegaskan komitmen pemerintah memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal.

Minuman ilegal tanpa pita cukai dan izin edar ini berpotensi menyebabkan keracunan, serta kerugian negara Rp 104,38 juta dari cukai yang seharusnya diterima.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Victor Mailangkay menegaskan, komitmen pemerintah memberantas peredaran minuman beralkohol illegal di daerah itu.

Pernyataan itu disampaikan Wagub Mailangkay menanggapi langkah aparat gabungan mengamankan minuman beralkohol ilegal, sebanyak 1 ton di Pelabuhan Calaca, Manado, Sulawesi Utara, pada 30 November 2025 lalu.

Tim gabungan ini berasal dari Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara), Kodaeral VIII, dan KSOP Manado

"Bagi kami, peredaran minuman tanpa pita cukai bukan hanya mematikan industri resmi, tapi juga mengurangi pendapatan negara dari sektor cukai. Ini menjadi pukulan tegas bagi sindikat penyelundup minuman beralkohol,” kata Mailangkay kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Dalam operasi ini, aparat gabungan mengamankan 1.003,5 liter cap tikus ilegal yang hendak diedarkan tanpa izin resmi melalui Pelabuhan Calaca.

Cap tikus ilegal yang disita tergolong minuman mengandung etil alkohol (MMEA) golongan C dengan kadar alkohol di atas 20 persen, dan tidak dilekati pita cukai serta tidak memiliki izin edar.

Akibat pelanggaran itu, negara berpotensi kehilangan pemasukan sebesar Rp 104,38 juta, dari pungutan cukai yang seharusnya diterima.

“Peredaran minuman beralkohol sangat meresahkan ketertiban umum dan jelas, mengganggu kesehatan," kata Mailangkay.

inuman beralkohol ilegal sering diproduksi tanpa pengawasan, sehingga berisiko menyebabkan keracunan dan kecelakaan.

Selain itu, negara kehilangan potensi penerimaan cukai, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.

“Hal-hal seperti ini sangat merusak persepsi masyarakat terhadap minuman beralkohol pada umumnya, termasuk produk legal. Jika pasar legal terus digerus oleh produk-produk ilegal, tentu sebagai produsen resmi akan enggan berekspansi karena risiko bisnisnya terlalu besar dan return menjadi tidak optimal,” katanya.

Pemusnahan besar-besaran

Seperti diketahui data Bea Cukai Republik Indonesia (RI), menyatakan, bahwa sepanjang Januari–November 2025, total penyitaan MMEA ilegal di Indonesia mencapai Rp 71,41 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 37,64 miliar.

Bea Cukai di berbagai wilayah Indonesia melakukan pemusnahan besar-besaran rokok dan minuman keras ilegal sepanjang Desember 2025, dengan nilai barang mencapai miliaran rupiah.

