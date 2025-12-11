Kapolri Ungkap Sudah Temukan Calon Tersangka Kasus Kayu Gelondongan di Sumut

Ringkasan Berita: Tim gabungan sudah mengantongi calon tersangka dalam kasus kayu gelondongan akibat pembalakan liar yang diduga menjadi faktor bencana di Tapanuli, Sumatra Utara.

Polri dan Kemenhut terus berupaya mengungkap soal munculnya kayu gelondongan beberapa di antaranya ada potongan gergaji hingga dicabut dengan alat berat.

Penyidik menerapkan pasal 109 junto pasal 98 junto pasal 99 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diperbarui melalui UU 6/2023.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap tim gabungan sudah mengantongi calon tersangka dalam kasus kayu gelondongan akibat pembalakan liar yang diduga menjadi faktor bencana di Tapanuli, Sumatra Utara.

Saat ini, kata Sigit, status kasusnya pun sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

"Kita bentuk satgas di Tapanuli. Kemarin kita sudah naikkan sidik. Tersangka juga sudah kita temukan. Kemudian juga wilayah lain memang potensi banjir ini salah satunya dampak dari pembalakan liar," kata Sigit di Aceh, Kamis (11/12/2025).

Meski begitu, ia belum merinci soal siapa sosok tersangka dalam kasus tersebut apakah perorangan atau perusahaan.

Ia hanya menyebut Polri dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus berupaya mengungkap soal munculnya kayu gelondongan beberapa di antaranya ada potongan gergaji hingga dicabut dengan alat berat.

"Sesuai dengan apa yang menjadi arahan Pak Presiden, kemarin Menhut juga datang. Kita bentuk satgas di Tapanuli. Tim semua saya minta bekerja dan segera di publish sehingga masyarakat bisa dapatkan informasi," tuturnya.

"Tim sedang turun, biar tim sendiri yang jelaskan karena satgas sedang bekerja nanti dijelaskan lebih lanjut," sambungnya.

Naik Penyidikan

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri menaikkan status kasus kayu gelondongan di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Tapanuli Selatan, hingga Sungai Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara (Sumut) ke tahap penyidikan.

Hal itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

"Dasarnya ditemukan dua alat bukti, adanya peristiwa pidana kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan bencana banjir," terangnya.

"Tadi yang disampaikan alat bukti-alat bukti apa yang sudah ditemukan di lapangan, kemudian ditemukan di hulu sebagai sumber kayu-kayu tersebut," kata Irhami.

Kasubagops Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol Fredya Trihararbakti menuturkan pihaknya bekerja bersama Polda Sumut, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BPDAS, dan BPN dalam proses pengungkapan.

Menurutnya ditemukan perubahan bentang alam yang signifikan sebelum dan sesudah bencana banjir menerjang kawasan itu.

Dua jembatan, Garoga dan Anggoli, tersapu arus deras. Di mana jalan penghubung yang sebelumnya utuh berubah menjadi aliran sungai baru.

"Jadi jembatan Garoga dan jembatan Anggoli itu tersapu di situ di tengahnya putus. Yang tadinya jalan kemudian menjadi sungai," sambung dia.