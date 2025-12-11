Publik Diimbau Fokus pada Penanganan Banjir, Kemanusiaan Adalah Prioritas

Ringkasan Berita: Publik diminta fokus pada penanganan banjir di Aceh dan Sumut, bukan saling menyalahkan.

Lembaga LAZ Gerakin menyalurkan ribuan paket bantuan dan mengerahkan tim lokal.

Pemerintah juga diminta mempertimbangkan moratorium izin di wilayah rawan bencana.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat serta para pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam perdebatan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab atas bencana banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Momentum saat ini jauh lebih penting digunakan menyelamatkan warga dan mempercepat pemulihan.

“Ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan. Prioritas kita adalah kemanusiaan. Soal penanganan bencana, investigasi, dan aspek hukumnya merupakan tugas pemerintah dan aparat terkait," kata Direktur Utama Lembaga Amal Zakat Gerak Kita Indonesia (Gerakin), Sandi Suwandi Hasan dalam keterangannya dikutip, Kamis (11/12/2025).

Selain respons cepat terhadap kondisi darurat, Sandi juga menekankan perlunya pemerintah mempertimbangkan langkah strategis jangka panjang.

Salah satunya adalah moratorium penambangan dan perizinan perkebunan di wilayah-wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.

“Kami mengimbau adanya moratorium perizinan pertambangan dan perkebunan. Dampaknya mungkin tidak langsung terasa, tetapi ini penting untuk keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di masa mendatang,” ujarnya.

Sandi mengingatkan bahwa warga di tiga provinsi terdampak saat ini bukan hanya kehilangan harta benda, tetapi juga mengalami tekanan psikologis.

Menurutnya, situasi dapat semakin berat setelah Tahun Baru jika stok kebutuhan dasar tidak cepat dipenuhi.

“Banyak warga mulai kehabisan sandang, pangan, dan daya tahan hidup. Banyak dokumen penting hilang—mulai dari KTP, KK, hingga sertifikat tanah. Pemerintah perlu menghitung ulang strategi pemulihannya,” jelasnya.

Untuk memastikan bantuan terdistribusi tepat sasaran, Gerakin telah mengerahkan 20 tim lokal yang bertugas memetakan kebutuhan warga, menyalurkan bantuan, serta mendampingi proses pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.

LAZ-Gerakin terus memberikan bantuan terutama di titik-titik yang mengalami kerusakan paling parah sejak akhir pekan lalu.

Ribuan paket logistik telah dikirimkan ke Aceh dan Sumatra Utara sebagai bagian dari respons awal.

Di Aceh, Gerakin menyalurkan 1.700 paket sembako ke berbagai kabupaten, termasuk Aceh Utara, Bireuen, Langsa, dan Pidie Jaya.

Rinciannya antara lain 500 paket untuk Bireuen, 350 untuk Aceh Utara, 200 paket untuk Langsa, dan sisanya disebar ke wilayah terdampak lainnya.

Sementara di Sumatra Utara, 1.000 paket logistik dikirim ke daerah-daerah yang masih tergenang, terutama wilayah Kabupaten Langkat.