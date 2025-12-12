Air Sungai Hilang Misterius di Tanah Datar, Geolog ESDM Beri Penjelasan, Warga Diminta Tenang

Ringkasan Berita: Fenomena alam yang tidak biasa terjadi di Tanah Datar Sumbar.

Air sungai Batang Lalo tiba-tiba lenyap, seolah ditelan bumi.

Peristiwa ini viral hingga memicu analisis mendalam dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

TRIBUNNEWS.COM, PADANG - Kembali muncul fenomena alam tak biasa pasca-gempa yang melanda Pulau Sumatra.

Peristiwa ini terjadi pada aliran sungai Batang Lalo di Jorong Gantiang, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat.

Air sungai Batang Lalo tiba-tiba lenyap, seolah ditelan bumi. Peristiwa ini

menarik perhatian publik hingga viral di sejumlah media sosial.

Sebelumnya viral juga fenomena lumba-lumba muncul di sungai Rokan Hulu Riau.

Kemudian muncul air terjun dadakan di sembalun, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rekomendasi Untuk Anda

Penjelasan ESDM soal Air Sungai Batang Lalo Mendadak Hilang Misterius

Fenomena ini memicu analisis mendalam dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan klarifikasi dan pemeriksaan lapangan, Dinas ESDM Provinsi Sumbar secara resmi mengonfirmasi bahwa hilangnya air sungai tersebut disebabkan oleh proses alami masuk ke dalam rongga batugamping.

Baca juga: Usia Pernikahan Baru 2 Hari, Pasutri di Sibolga Jadi Korban Longsor, Jenazah Ditemukan di Kamar

Dilansir Instagram Badan Geologi Kementerian ESDM Rabu (10/12/2025), Staf Dinas ESDM Provinsi Sumatra Barat, Dian Hardiansyah, mengklarifikasi bahwa lokasi kejadian ini sudah berlangsung lama dan terletak di aliran sungai Batang Lalo.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa air permukaan sungai Batang Lalo masuk ke dalam rongga atau lubang yang terbentuk pada formasi batugamping Perem.

Dalam studi geologi, batugamping ini termasuk dalam Formasi Batugamping Perem (Pl) pada Peta Geologi Lembar Padang Skala 1:250.000, dan tergolong Anggota Batugamping Formasi Kuantan (PCkl) pada skala 1:50.000.

"Analisis geologi menunjukkan bahwa batugamping di lokasi tersebut, meskipun umumnya padat, keras, dan masif, memiliki rongga-rongga di beberapa tempat. Rongga-rongga inilah yang menjadi jalur utama air sungai untuk mengalir," jelas Badan Geologi dalam keterangan tersebut.

Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat memastikan air tersebut tidak hilang sepenuhnya, melainkan mengalir melalui jalur sungai bawah tanah.

Bagian air yang hilang tersebut kemudian kembali muncul di bagian hilir sungai, yang mengarah ke lokasi yang dikenal sebagai Lubuak Mato Kuciang.