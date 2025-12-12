Rumah Penuh Lumpur, Yustina Tetap Sukacita Menyambut Natal: Selamat dari Banjir dan Longsor Sibolga

Ringkasan Berita: Yustina tetap semangat menyambut Natal 25 Desember 2025 nanti.

Yustina bersyukur karena masih diberi selamat dan kesehatan dari bencana banjir bandang yang menerjang Sibolga.

Rumah Yustina masih berdiri kokoh namun dipenuhi lumpur, seluruh isi rumahnya porak poranda.

TRIBUNNEWS.COM, SIBOLGA - Ibu rumah tangga di Sibolga bernama Yustina Jay (45) tetap semangat menyambut Natal 25 Desember 2025 meski rumahnya penuh lumpur.

Mulai mendekati Hari Natal dan Tahun Baru, tak banyak yang bisa dia lakukan selain membersihkan rumahnya di Jalan Perjuangan, Kelurahan Aek Parombunan, Sibolga Selatan.

Tampak Yustina yang berdaster merah perlahan-lahan membersihkan rumahnya dari lumpur dan longsor yang menghantam pada Selasa (25/11/2025).

Berkali-kali ia meluruskan foto keluarga dan salib yang sudah miring dan retak di area ruang tamu yang masih dipenuhi lumpur.

Sementara, sang suami sibuk membereskan area dapur karena dinding dapur yang jebol akibat longsor dan banjir yang menimpa rumah mereka.

Sedih 2 Minggu Tak Gereja Tapi Tetap Sukacita Menyambut Natal

Awalnya dengan nada bergetar dan menangis, Yustina mengatakan, sudah dua minggu tak bisa ke gereja karena tidak memiliki baju.

"Memang sedih kali sudah dua minggu nggak bisa ke gereja karena kami nggak ada pakaian, barang dapur udah hancur semua. Memang rumah masih berdiri, tapi peralatan nggak ada lagi. Itulah jadi gimanalah," ucapnya sambil menangis.

Padahal, sudah mulai mendekati Hari Natal dan Tahun Baru. Tak banyak yang ia bisa buat untuk menyambut Natal tahun ini.

"Tapi kami sambut Natal dengan suka cita. Karena Puji Tuhan masih dikasih selamat dan sehat," katanya.

Saat Tribun Medan masuk ke rumahnya langsung terdapat area kamar. Namun kamar itu dipenuhi lumpur setinggi setengah meter dan jendela kaca yang sudah hilang akibat longsor tersebut.

Bagaimana tidak, longsor itu datang persis di depan rumahnya. Hanya saja, rumahnya tetap tegak dan tidak tumbang karena longsor menghantam rumah tetangga yang berada di depan rumahnya.

Diceritakannya, ia bersama suami sudah membangun rumah ini dengan hasil kerja keras. Namun, kini harus kembali mengulang pembangunan dari awal.

"Rumah ini sudah ada sertifikatnya, kami beli dengan hasil kerja keras kami. Tapi apalagi yang mau dibilang. Kalau Tuhan sudah berencana seperti ini," ucapnya.