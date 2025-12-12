Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Seputar Polri

Peduli Korban Banjir, Polres Langkat Distribusikan Bantuan Sosial di Desa Paya Bengkuang

Jajaran Polres Langkat kembali menunjukkan komitmen dalam membantu masyarakat terdampak banjir dengan menyalurkan bantuan sosial.

Editor: Content Writer
zoom-in Peduli Korban Banjir, Polres Langkat Distribusikan Bantuan Sosial di Desa Paya Bengkuang
Istimewa
BANTUAN UNTUK SUMATERA - Jajaran Polres Langkat kembali menunjukkan komitmen dalam membantu masyarakat terdampak banjir dengan menyalurkan bantuan sosial. Kegiatan ini dilakukan di Dusun II Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Rabu (10/12/2025). 

TRIBUNNEWS.COM - Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, mulai dari kerusakan rumah, terputusnya aktivitas ekonomi, hingga keterbatasan akses kebutuhan pokok. Untuk membantu meringankan beban para warga terdampak, jajaran Polres Langkat kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kemanusiaan.

Pada Rabu (10/12/2025), Polres Langkat menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak banjir di Dusun II, Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, mulai pukul 18.15 hingga 19.00 WIB.

Kegiatan penyaluran bantuan dipimpin oleh Kabag Ops Polres Langkat, KOMPOL Abdul Rahman, S.H., M.H., didampingi sejumlah pejabat Polres lainnya, antara lain Kasat Lantas AKP M. Tommy Franata, Kapolsek Gebang AKP Abed Nebo, Kasi Humas IPTU Jekson Situmorang, Kanit Reskrim IPDA Roy P. Simamora, personel Siwas IPDA Hendra Bangun, serta Kepala Desa Paya Bengkuang, Sabiruddin.

Sebagai bentuk kepedulian, satu unit truk logistik dikerahkan membawa beragam kebutuhan penting bagi warga, antara lain biskuit, telur, minyak goreng, mie instan, air mineral, handuk, pakaian, dan beras 5 kg. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada Kapolsek Gebang dan Kepala Desa untuk selanjutnya didistribusikan bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat kepada warga yang menjadi korban banjir.

Baca juga: Peduli Sesama, Polda Kalsel Serahkan Bantuan Rp1 Miliar untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera

Kabag Ops Polres Langkat menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan dukungan dari Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, serta kontribusi dari sejumlah pihak seperti Persatuan PERTINA Pusat dan Provinsi Banten, Persatuan Pedagang Pasar, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam arahannya, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menegaskan bahwa Polri akan terus hadir mengawal upaya pemulihan masyarakat pascabencana.

“Polri hadir untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi serta membantu pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana. Kami berkomitmen untuk terus mendampingi warga hingga situasi benar-benar pulih,” ujarnya.

Warga Desa Paya Bengkuang menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan kepedulian yang ditunjukkan Polres Langkat. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan harian mereka di tengah situasi darurat.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai pada pukul 19.00 WIB.

Baca juga: Dukungan Psikososial Polri Bantu Pulihkan Semangat Korban Banjir di Aceh Tamiang

Polri
bantuan
Polres Langkat
Ikuti kami di

