Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Kirim Bantuan Logistik dan Kendaraan ke Bencana Sumatera, Kakorlantas Beri Pesan Khusus ke Anggota

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho beri pesan khusus ke anggota yang dikerahkan untuk mengirim bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Abdi R.S
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Kirim Bantuan Logistik dan Kendaraan ke Bencana Sumatera, Kakorlantas Beri Pesan Khusus ke Anggota
Tribunnews/Abdi Ryanda Shakti
BENCANA SUMATRA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo memimpin apel pelepasan dukungan kemanusiaan untuk bencana Sumatra di Kantor Korlantas Polri, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Dalam hal ini, Irjen Agus menyampaikan pesan khusus ke anggota. (Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti). 

Ringkasan Berita:
  • Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho memimpin apel pelepasan dukungan kemanusiaan untuk bencana Sumatra di Kantor Korlantas Polri, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
  • Irjen Agus Suryo Nugroho juga memberi pesan khusus kepada anggota yang dikerahkan untuk mengirim bantuan bagi korban bencana di Sumatra.
  • Agus juga meminta ke personel yang bertugas agar hadir di tengah-tengah korban bencana dan melayani dengan ikhlas.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho memberi pesan khusus kepada anggota yang dikerahkan untuk mengirim bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

Hal ini dikatakan Irjen Agus Nugroho dalam memimpin apel pelepasan dukungan kemanusiaan untuk bencana Sumatra di Kantor Korlantas Polri, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

"Saya titip pesan kepada personil-personil Korlantas yang dengan keikhlasannya sendiri, mungkin juga karena ada surat perintah anda berangkat kesana, tolong jaga integritas Korlantas," kata Agus dalam amanatnya.

Selain itu, Agus juga meminta kepada personel yang bertugas agar bisa hadir di tengah-tengah korban bencana dan melayani dengan ikhlas.

"Jaga betul profesionalisme, Jaga betul marwah polantas, Jaga betul Marwah Bhayangkara untuk bisa hadir di mana-mana," ungkapnya.

Rekomendasi Untuk Anda

"Itu salah satu filosofi dalam tugas kita adalah bagaimana kita bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan membantu masyarakat," sambungnya.

Baca juga: Penampakan 4 Gajah Ikut Bersihkan Kayu Sisa Banjir Bandang di Pidie Jaya Aceh Bikin Haru 

Selanjutnya, Agus meminta anggota untuk bisa menyatu dengan masyarakat agar bisa merasakan langsung apa yang sedang dialami oleh masyarakat yang terdampak bencana.

"Tidak boleh tidur di hotel ya. Tidurnya di tenda atau mungkin ikut bersama-sama dengan saudara-saudara kita.Jadi di samping masyarakat juga kena bencana, saudara-saudara kita yang kepolisian juga menjadi korban," tuturnya.

Dalam hal ini, sebanyak 55 personel lalu lintas dari beberapa Polda yang dikerahkan untuk mengirim bantuan dengan 25 unit mobil dan 1.500 paket sembako.

Selain itu, ada titipan dari warga Minang di Jakarta yang menitipkan makanan seperti rendang untuk diberikan langsung kepada para korban bencana.

"Tentunya ini atas arahan Bapak Kapolri, Rekan-rekan semuanya, untuk bisa peduli dan hadir di saudara-saudara kita yang bencana. Biarpun sudah agak terlambat, tetapi tidak ada kata terlambat untuk bisa kita hadir mendukung tugas-tugas kemanusiaan yang ada di tempat yang saat ini sedang bencana," jelasnya.

Nantinya, bantuan tersebut akan dibagi ke tiga provinsi yang terdampak bencana yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Ini adalah kesempatan baik kita untuk bisa membantu orang dan juga kita membantu kendaraan-kendaraan operasional, khususnya di bidang lalu lintas," jelasnya.

Baca juga: Pengalaman Kapolda Aceh dan Vilmei Tembus Aceh Tamiang: Seperti Tsunami, Bau Anyir 

Untuk informasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan distribusi bantuan untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, sudah menjangkau tingkat kecamatan. 

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Running News
Bantuan Logistik
kendaraan
bencana
Sumatra
Kakorlantas
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas