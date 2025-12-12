Kirim Bantuan Logistik dan Kendaraan ke Bencana Sumatera, Kakorlantas Beri Pesan Khusus ke Anggota

Ringkasan Berita: Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho memimpin apel pelepasan dukungan kemanusiaan untuk bencana Sumatra di Kantor Korlantas Polri, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho memberi pesan khusus kepada anggota yang dikerahkan untuk mengirim bantuan bagi korban bencana di Sumatra.

Hal ini dikatakan Irjen Agus Nugroho dalam memimpin apel pelepasan dukungan kemanusiaan untuk bencana Sumatra di Kantor Korlantas Polri, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

"Saya titip pesan kepada personil-personil Korlantas yang dengan keikhlasannya sendiri, mungkin juga karena ada surat perintah anda berangkat kesana, tolong jaga integritas Korlantas," kata Agus dalam amanatnya.

Selain itu, Agus juga meminta kepada personel yang bertugas agar bisa hadir di tengah-tengah korban bencana dan melayani dengan ikhlas.

"Jaga betul profesionalisme, Jaga betul marwah polantas, Jaga betul Marwah Bhayangkara untuk bisa hadir di mana-mana," ungkapnya.

"Itu salah satu filosofi dalam tugas kita adalah bagaimana kita bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan membantu masyarakat," sambungnya.

Selanjutnya, Agus meminta anggota untuk bisa menyatu dengan masyarakat agar bisa merasakan langsung apa yang sedang dialami oleh masyarakat yang terdampak bencana.

"Tidak boleh tidur di hotel ya. Tidurnya di tenda atau mungkin ikut bersama-sama dengan saudara-saudara kita.Jadi di samping masyarakat juga kena bencana, saudara-saudara kita yang kepolisian juga menjadi korban," tuturnya.

Dalam hal ini, sebanyak 55 personel lalu lintas dari beberapa Polda yang dikerahkan untuk mengirim bantuan dengan 25 unit mobil dan 1.500 paket sembako.

Selain itu, ada titipan dari warga Minang di Jakarta yang menitipkan makanan seperti rendang untuk diberikan langsung kepada para korban bencana.

"Tentunya ini atas arahan Bapak Kapolri, Rekan-rekan semuanya, untuk bisa peduli dan hadir di saudara-saudara kita yang bencana. Biarpun sudah agak terlambat, tetapi tidak ada kata terlambat untuk bisa kita hadir mendukung tugas-tugas kemanusiaan yang ada di tempat yang saat ini sedang bencana," jelasnya.

Nantinya, bantuan tersebut akan dibagi ke tiga provinsi yang terdampak bencana yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Ini adalah kesempatan baik kita untuk bisa membantu orang dan juga kita membantu kendaraan-kendaraan operasional, khususnya di bidang lalu lintas," jelasnya.

Untuk informasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan distribusi bantuan untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, sudah menjangkau tingkat kecamatan.